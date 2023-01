Dos días antes de que concluyera el 2022, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez decía que: “de ayer a hoy (jueves 29 de diciembre), no hubo homicidios, con lo que se acumulan 39 días sin homicidios en lo que va del año, cosa que no sucedía en ninguna ocasión en los gobiernos anteriores”.



Y no es extraño que los gobiernos de Morena tengan, como siempre, “otros datos”, porque la noche del 30 de diciembre fue asesinado el alcalde del municipio de Rafael Delgado, Isauro Ambrosio Tocohua, fue interceptado por varios hombres armados, que abrieron fuego y acabaron con su vida.



Ese mismo día, presuntamente en “un asalto”, el tesorero del municipio de Tezonapa, Salvador de Jesús Páez, fue ejecutado cuando trasladaba la nómina de los trabajadores del municipio, y dejaron heridas a sus dos compañeras de trabajo que iban con él.



Lamentablemente el alcalde de uno de los municipios de las Altas Montañas se convirtió en estadística, es el edil asesinado número 65 del actual sexenio morenista, que también lleva contabilizado 33 regidores y 12 síndicos, dejando a la entidad veracruzana en segundo lugar de incidencia de violencia política.



El último día del 2022, el 31 de diciembre, en el municipio de Coatepec reportaron unos restos embolsados en la orilla de la carretera; mientras en el norte de la entidad, en Poza Rica, fue encontrado el cadáver de quien era del comandante de la policía municipal. Sin duda, fue un fin de año sangriento, porque en esa misma zona, pero en el municipio de Córdoba, masacraron a cuatro personas en la colonia Los Filtros; al parecer “los otros datos” del gobernador dicen que no hay homicidios como en los gobiernos anteriores. O los asesores de quien gobierna Veracruz le mienten o les importa muy poco la seguridad de los veracruzanos, al decir que sumaban 39 días sin homicidios en lo que iba del pasado 2022.



El 2022 fue un mal año para Veracruz, un año sangriento, con nulos resultados en legalidad, seguridad y el Estado de derecho, encerrando a sus opositores y dejando transitar libremente a los delincuentes. Ojalá que en este 2023, en nuestra entidad recuperemos el derecho a caminar con tranquilidad, a que no se incrementen los feminicidios, que cada integrante de nuestras familias regresen a casa sanos y salvos, que no aumenten las desapariciones, que no haya ni un periodista asesinado más.



Y que no sea otro mal año, manchado de sangre como se volvió el primero de enero de este nuevo año, con la masacre en Poza Rica, el feminicidio en Coatzacoalcos o los muertos de Córdoba; nuestra entidad ya no merece más ríos de sangre, exige paz.



Que el gobierno que se dice “transformador” se preocupe en verdad por la integridad de todos veracruzanos, que Veracruz no sea mencionado por sus muertos, por los episodios de violencia, sino por la grandeza cultural y turística que hay, en un estado que en los últimos cuatro años se ha convertido en un gran cementerio.