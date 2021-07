Un oasis la economía nacional

En medio de tantas noticias malas (inseguridad in crescendo, tercera ola de coronavirus, desempleo, etc.), el presidente de la República ya no tiene ningún pretexto para reactivar la economía nacional y combatir de esa manera la pobreza, que durante su gobierno ha aumentado (se calcula que hay hasta 9.8 millones de nuevos pobres, según datos del Coneval).

Lo explico: Entre enero y mayo del año que corre, los ingresos del sector público crecieron 6.7% y sumaron 2.4 billones de pesos (82 mil millones de pesos más que lo programado), traduciéndose en su mayor crecimiento en 4 años.

El propio secretario de Hacienda, Arturo Herrera, manifestó el miércoles pasado que las finanzas públicas mostraron una mayor fortaleza, puesto que “fueron mayores a lo calendarizado en 142 mil 300 millones de pesos, primordialmente por la aplicación de políticas públicas recaudatorias que han buscado combatir la evasión y la elusión fiscal”.

Detalló que los ingresos tributarios, excluyendo el IEPS sobre combustibles, fueron mayores al programado en 43 mil 200 millones de pesos, y acumularon un crecimiento de 5.3 por ciento respecto a enero-mayo de 2018.

Por si eso fuera poco, el repunte en los ingresos petroleros creció 207% anual en mayo, lo que implicó su mayor crecimiento desde agosto de 2016, impulsados por un mayor precio del crudo.

Así, justo cuando nuestra economía colisionó con el estallamiento de la pandemia en marzo de 2020 (debilidad económica extrema), en lo que va del segundo trimestre el precio del barril de petróleo se ha venido incrementando, haciendo que la finanzas públicas se fortalezcan en 86 por ciento a mayo, y quitándole, de esa forma, cualquier pretexto al gobierno federal cuando afirmaba que no había recursos para detonar el empleo, no sólo en el segundo semestre de este 2021, sino para presupuestarlo en el proyecto de egresos en el rubro de obra pública 2022, que los nuevos legisladores que tomarán posesión en septiembre, discutirán.

Recordar que el Presupuesto de Ingresos federal que aprobó la Cámara baja del Congreso de la Unión el año pasado, tomaron coma base para calcular los ingresos petroleros, el precio del barril a 42 dólares. Empero para abril de este año, nuestro barril se estaba vendiendo en 57 dólares y el viernes 2 de julio, en 70.76 dólares.

Pero hay más noticias buenas para Andrés Manuel López Obrador, si este quiere, insisto, reactivar la economía para combatir la pobreza nacional. El IVA aumentó también sus ingresos en 5% en los primeros cinco meses de este año, debido a la apertura, poco a poco, del sector comercial y turístico, lo que permitió el aumento del consumo y, por ende, del ingreso tributario, por concepto del IVA. Sumados los buenos números que estos tres factores económicos arrojan >ingresos del sector púbico, repunte en los ingresos petroleros y mayor recaudación de los tributarios<, se ha consolidado un coctel económico virtuoso que solo falta que puedan aplicarse a reactivar la economía nacional, si AMLO toma decisiones inteligentes, aprovechando, además, las exorbitantes remesas que nuestros paisanos en Estados Unidos están mandando mes con mes a sus familias (tan solo en mayo remitieron 4 mil 514 millones de dólares, 31% más que lo reportado en igual mes del año pasado), que se traducen en enorme capacidad de compra.

La mesa está puesta para hacer despegar nuestra economía y combatir la pobreza alimentaria y laboral que durante este gobierno creció, solo se requieren decisiones inteligentes. Vamos a observar si don Andrés las tiene.

plazacaracol@hotmail.com

Twitter: HELÍHERRERA.es