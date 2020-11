Un paquete para la CFE desde Veracruz

La semana pasada compareció ante la Cámara de Diputados el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.

De frente, le hice una serie de cuestionamientos que en estos más de 7 meses de pandemia me han transmitido los veracruzanos, entre estos la sentida queja porque las tarifas de luz se han disparado hasta en un 600 por ciento. El funcionario federal negó el aumento en los cobros de energía eléctrica y me dijo que me contestaría todas las quejas que yo le presente, porque si había errores, “se iban a corregir”.

Le tomé la palabra y por eso he puesto a disposición de mis paisanos mi correo electrónico, anilu.ingram@diputados.gob.mx, para que me envíen copia de sus recibos de luz, antes y después del aumento –con el domicilio tachado-, a fin de llevarle la próxima semana todos estos casos documentados a la CFE para que los corrijan, tal y como lo comprometió públicamente su titular.

No es posible que, en medio de esta doble crisis, se castigue a la ciudadanía con tarifas tan altas, sobre todo cuando en otros países se ha condonado o pospuesto su pago, sabedores de los tiempos difíciles por los que atravesamos. ¿Se imaginan el peregrinar de cientos de miles de familias cuando les llega el cobro bimestral y este excede su presupuesto? ¿Comen o pagan la luz; pagan la renta o se quedan sin energía eléctrica?

Desde que llegué a la Cámara de Diputados, hace más de dos años, he hecho un punto prioritario en mi agenda legislativa el cobro justo de tarifas eléctricas para Veracruz, pues es el colmo que siendo uno de los principales productores de energía, se nos trate así; un golpe duro cada dos meses a la economía familiar y la pérdida de competitividad para negocios de todos los tamaños y giros.

Y, desde que inició la pandemia del Covid19, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI), del cual soy vice coordinadora, hemos pugnado por medidas que ayuden a remediar la difícil situación que, desde lo sanitario y económico, atraviesan millones de mexicanos, aunque el gobierno federal no sólo hace oídos sordos, sino que se aprovecha de la situación para hacerse de más recursos, tal y como sucede con los recibos locos.

Por eso, vamos a mostrarle a la CFE, con papelito en mano, cómo se han ensañado con las familias veracruzanas, sin justificación alguna. Mientras más evidencia pueda yo llevar a la cita, más fuerte será nuestra legítima petición, así que si en casa les ha pasado este desmedido cobro, mándenme su caso para entregárselo de mano a la CFE. ¡No permitiremos más atropellos a la economía de las familias de Veracruz y de México!

Diputada federal

@AniluIngram