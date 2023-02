Un remanso para nuestros días

En próximos días estaremos celebrando el “Día del amor y la amistad”, si bien es cierto que goza de una gran mercadotecnia a su alrededor. También es cierto que, dejando de lado toda esa envoltura estridente. Es un día que nos permite reflexionar sobre el sentimiento por excelencia y sobre un gran valor, tal vez el más desinteresado de todos. Por un lado, el amor es lo más grande que existe. Es una fuerza descomunal que no se puede gobernar. Por otro lado, la amistad, el valor con menos fines de lucro y más honesto del que podemos revestirnos. Es una celebración cuyo fondo es mucha nobleza y bondad.



Muchos expertos en comportamiento han puesto al amor en la mira. Están los trágicos que sostienen que no existe, al cabo nadie lo ha visto jamás. Que sólo es el despliegue del instinto de conservación que lleva, de modo natural casi inconsciente, a establecer contratos estratégicos que le permitan a cada uno beneficiarse del otro para poder subsistir.



También están los grandes poetas del amor que lo consideran la única manera de vivir bien, en comunión, en paz y unidad con todo lo que nos rodea. Están los que se han quedado atrapados en algunas experiencias frustrantes de su vida que se resisten al amor. En fin.



Lo que podemos decir es que el amor es un antídoto al dolor que sufre el mundo. La humanidad, cada vez más desencantada de las supuestas conquistas que había conseguido, ahora está migrando a formas nuevas de salud integral en cuya base está la sanación de los desamores y el despliegue de un amor maduro, que cuide, se comprometa y se difunda con mayores alcances. El amor para ser esa fuerza contundente de transformación comienza en uno mismo.



Respecto de la amistad podemos decir que, sólo la gente honesta, las personas de buen corazón son las que están en condiciones de amistar. Alguien que piensa únicamente en sacar provecho y beneficio de todo no tiene la capacidad de ser amigo. La amistad es una bella expresión del amor que no posee, que camina por la libertad y que goza con el bien del otro.



Por supuesto que en este mundo lleno de abusos, mentiras, impunidad, injustica y uso indiscriminado de los pobres. En un mundo enfermo por todos lados, donde la ira se encarna en actos de vandalismo y violencia. La amistad es la esperanza que gestionará los cambios en las nocivas dialécticas sobre las que fuimos construyendo el mundo, que ahora se nos cae por las manos.