Una aproximación en la psicología del poder

Se nace líder y se evoluciona como tal; aquí toca el turno al líder natural, o se aprende a ser líder y se nutre la persona de los verdaderos líderes naturales.



El ser líder no es una tarea fácil. En la infancia muchos de ellos son poco comprendidos, o en su caso varios de ellos provienen de un estrato social humilde, se rebelan ante las injusticias, se ofenden ante las desigualdades. El liderazgo, provenga de donde provenga, es un atributo por lo general de carácter hereditario, y a la vez aprendido y cultivado por la lectura, la escritura, la oratoria, el debate, las ciencias políticas, el derecho, la diplomacia en políticos mucho más finos y tratables.



Un líder de barrio es un peón en el tablero del ajedrez. Recuerdo a don Modesto Palacios Quintero, gente de mí barrio, ayudó a muchos vecinos a su muy propio estilo, militó en un partido grande, pero su principal objetivo era siempre el servir a los demás, fue un ejemplo que aún recordamos.



Personajes muy encumbrados, son la proyección de sus infancias y adolescencia, y son pocos los que llegan a ser tan completos en el arte de dirigir, que por sus cualidades son muy apreciados. Se ha hablado de psicóticos, narcisistas, ultra egoístas, maniacos sexuales, pederastas y demás. Pero, la mira se coloca en una élite compacta, y se critica ferozmente el lenguaje que usan, sus historias tanto públicas como privadas.



Maquiavelismo, varios han tomado ésta obra como si fuera la biblia de la gobernanza, y eso es sólo válida en un 40 a 50% cierto, ya que muy pocos se dan a la sublime tarea de leer la antítesis del anti-Maquiavelo, escrita por Federico el Grande, que siendo rey de Prusia, sintió la obligación de contestarle al autor Florentino acerca de sus barrabasadas, y fue el propio Voltaire quien hizo a lo largo de ésta obra los comentarios adecuados a los temas en análisis.



De entrada Florencia era una ciudad Estado, y se discute que las grandes naciones no y no se gobiernan en calidad de ser patios de vecindad, adonde prevalece la cercanía, el ocio, el vicio, el aburrimiento, y el chisme convertido en supuesta política. Si bien la obra de Maquiavelo tiene cosas muy valiosas, también denota el crítico entorno del escritor político ante su mera realidad inmediata, imprecisa, pero también valiosa como información referencial.



Hoy los políticos están muy rotulados, que de izquierda, de centro, de derecha y ultra derecha, comunistoides, fascistas, entreguistas, vendepatrias, o verdaderos nacionalistas que aman a su patria, que defienden a las mayorías, y que son capaces de ofrendar sus vidas, tiempo, talento, esfuerzo y demás en poder mejorar las circunstancias de la patria.



Aquí un referente nacional e internacional lo es Andrés Manuel López Obrador, hombre crítico del sistema, quizá anti sistemático, pero que por toda su vida ha luchado por sus ideales, aferrado como él es a sus verdades, a su política, e incluso no en óptimas condiciones de salud, dando el todo por el todo en pos de su correspondiente forma de impartir gobierno y justicia. Sus acérrimos críticos, de demente no lo bajan, pero resulta que éstos mismos tienen muchas historias y hechos por los cuales responder. Sólo hay dos posibilidades, o se odia al presidente Obrador, o se encuentra uno a su favor; y aunque desde luego, no todos sus colaboradores son agraciados, él bien sabe quiénes sí le responden, y aquellos que en su propio redil habrán de darle la espalda.