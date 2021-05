Una buena cosecha legislativa

Dice un dicho que lo que siembras es lo que cosechas. Hoy me siento sumamente satisfecha porque se ha reconocido mi trabajo como diputada federal, como una digna representante de las y los veracruzanos en San Lázaro.

Hace unos días, en el Reporte 2021 del Buró Parlamentario, aparecí como la segunda más productiva de las diputadas federales priistas con el score más alto de involucramiento parlamentario en la 64 Legislatura y, sin presunción alguna, como la más trabajadora de todos los diputados en Veracruz.

Pero, ¿qué es el Score de Involucramiento Parlamentario (SIP)? Se trata de una herramienta que permite medir el desempeño de las y los legisladores en su papel como promotores de bienestar y modificaciones jurídicas a partir de su participación en etapas clave del proceso legislativo como la presentación, relevancia y avance procesal de las iniciativas presentadas a título personal; la presentación y avance en el proceso legislativo de las proposiciones con punto de acuerdo promovidas y la asistencia efectiva de las y los congresistas a las sesiones de votación plenaria.

Quiero reconocer a mi compañera de bancada, Ana Lilia Herrera Anzaldo, por ser la más productiva, así como a Soraya Pérez Munguía, Ximena Puente de la Mora y María Sara Rocha Medina, mujeres igual de comprometidas que su servidora, con sus estados y con todas las familias de este país.

El estudio también revela que como Grupo Parlamentario, en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentamos 593 iniciativas, lo que nos hace una de las fuerzas políticas más productivas en el Palacio Legislativo. Así, me siento orgullosa de mi paso por la Cámara de Diputados, pues de frente y a los ojos puedo decirles a mis paisanos que yo sí les cumplí.

Y aunque hace unas semanas solicité licencia en el cargo para poder venir a caminar con las y los candidatos del PRI y de la alianza Veracruz Va, estos números me llenan de orgullo y más allá de la satisfacción personal y profesional, me motivan a seguir trabajando en pro de las familias de Veracruz, de poner en alto el papel que las y los diputados federales y locales tenemos; que no son levanta dedos o que calientan la curul; estamos, por fortuna, muchos otros, con vocación de servir y entregar buenas cuentas, a pesar de las adversidades en estos tiempos del morenismo.

Sé perfectamente que aún queda mucho por hacer por recuperar lo que nos ha quitado Morena en estos dos años y medio de mal gobierno federal y estatal; pero sé que con trabajo y unidad las y los veracruzanos lo haremos posible; saldremos de ésta, nos volveremos a poner de pie y seguiremos haciendo grande a este hermoso estado desde cualquiera que sea la trinchera de cada uno de nosotros.

El primer paso es salir a votar el próximo domingo 6 de junio. En la Alianza contamos contigo y con tu voto para recuperar a Veracruz.

twitter: @AniluIngram

@AniluIngram