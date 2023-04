Una emergencia global

Los detalles que observamos por todos lados demuestran que, en la sociedad, poco a poco cada quien se va encastillando en su parecer, en la cortedad de su visión del mundo y con una verdadera actitud bélica. Unos se erigen en el rol del que lo sabe todo y rechazan de facto al otro como el que no sabe y debe aprender y cambiar de parecer.



No hay consenso ni escucha, la verdad de uno la debe aceptar el otro en un insensato vasallaje y punto. Esto lo prueba la experiencia de la guerra, de los conflictos entre países, de las pugnas entre líderes de naciones; en las que rabiosamente unos se plantan frente a los otros, fragmentando las relaciones internacionales. Pero este drama no sólo sucede en ese nivel, esto también pasa en las posturas religiosas cuando unos se enfrentan con otros por el credo que profesan. Las generaciones unas contra las otras, los padres contra los hijos, los maestros contra los estudiantes, los ricos contra los pobres, los buenos contra los malos, los partidos políticos unos contra otros. En fin. El mundo vive una verdadera emergencia por una comunicación poco constructiva que nos ha llevado a los extremos insospechados de una dialéctica de amo contra esclavo. Que tiene a todos heridos, enojados, a la defensiva y listos para el ataque.



Esto nos puede conducir a buscar que todo venga a mejor. Para ello se requiere una buena dosis de humildad que lleve a reconocer lo bueno y lo valioso que tienen los otros y que, tal vez, no hemos tenido la oportunidad de reconocer y valorar en su justa proporción. Así un líder de nación puede reconocer su error y echar marcha atrás en la locura de la guerra, o reconocer sus argumentos desproporcionados y pedir disculpas al del país vecino. Los padres pueden valorar lo bueno de sus hijos, los maestros aprender de sus alumnos, los creyentes de los ateos, en fin. Reconocer lo bueno del otro no implica tirar lo bueno que yo tengo, sino obtener una tercera alternativa, no la mía, tampoco la tuya, sino la nuestra. En una comunicación clara, efectiva, consciente, respetuosa y humilde en la que todos aprendemos de los demás y mejoramos el ambiente próximo y distante en el que se desenvuelven nuestras vidas.



De esta manera, más que fragmentar y atrincherarse o cohibir al otro, es importante dejarlo ser, respetando la libertad y favoreciendo su desarrollo. El respeto, la escucha atenta y el diálogo maduro son el antídoto a esta emergencia global que nos amenaza.