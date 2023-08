Una más del no mentir, no robar, no traicionar

Gane quien gane la Presidencia de la República el año próximo, tomará posesión con muchos problemas que heredará. Uno de éstos es que le impedirá contar con recursos financieros para impulsar el desarrollo nacional, tan necesario para reactivar las fuerzas productivas en el país. Sucede que el endeudamiento neto de México ascendió a 496 mil 860 millones de pesos, el monto más alto de los últimos 16 años, señala México Evalúa. Este endeudamiento no se había registrado desde 2008. Es 38.4% mayor al que se tuvo en 2022, y representa el 1.6% del Producto Interno Bruto más alto, para un mismo período en lo que va del actual sexenio. Estos datos echan por tierra todas las afirmaciones que durante estos casi 5 años el gobierno de AMLO nos venía repitiendo, respecto a que no se estaba endeudando al país, y muestra una mentira más del Ejecutivo federal. En el pasado cuarto informe de su gobierno, López Obrador precisó que el saldo total de la deuda se había reducido en un 9.9%, decreciendo en consecuencia la deuda pública en 45.8% del PIB, argumentando que ello fue posible gracias a sus políticas de “austeridad republicana y liquidación de la corrupción”. Lo cierto es que ello obedeció a que como nuestra deuda está pactada en dólares, al devaluarse esta moneda, lógico es que la misma se redujo en ese porcentaje, pero nunca en razón de lo que argumento el Presidente. El monto de lo que se debe desde hace más de 10 meses le está costando más caro al erario, dado que el pasado mes de junio el pago de los intereses de la deuda representó 75% más de todo el costo financiero del sector público, debido al alza de las tasas de interés, que se triplicaron por las medidas decretadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para combatir la inflación, adoptadas, desde luego, por los organismos financieros internacionales (FMI, BID, BM),como bancos acreedores. Este incremento se traduce en un 230% en términos reales con respecto al año anterior, tanto por haberse ampliado el endeudamiento (496,860 mmp) del gobierno federal, como por las altas tasas de interés que son, desde hace más de año y medio, más caras. Agréguele pues al que será un peligroso proceso electoral que viviremos el año próximo, ya que las organizaciones criminales tomarán partido en los mismos, imponiendo o desapareciendo candidatos (as), según su conveniencia, este problema de endeudamiento y fuga legal de divisas, como es el pago de intereses a los bancos acreedores, que impedirán la disponibilidad de dinero para sufragar el gasto corriente del gobierno federal, pero también el de generador de obra pública, de esa que se requiere para solucionar problemas sociales de movilidad, educativos, de salud, etc., que son detonadores de empleo y de reactivación del mercado interno. plazacaracol@hotmail.com Twitter: HELÍHERRERA.es

