Una opinión firme sobre el racismo

El grupo Firme, banda músical regional mexicana y original de la ciudad de Tijuana, dio un concierto gratuito en la Ciudad de México el pasado 25 de septiembre, y su presencia detonó una serie de opiniones polémicas, principalmente en redes, donde el clasismo y racismo fueron lo que predominó en el discurso.



Como ha pasado con todo evento masivo que se realiza en el zócalo, hubo críticas, pero todo indicaba que el haber sido organizado por el Gobierno de la Ciudad de México y el haberlo dirigido hacia un sector popular era la principal. Fue el pretexto para una avalancha de críticas que iban, desde quién pagaría el evento (ignorando que la banda no cobró nada a la ciudad), pasando por el género musical, las letras de las canciones, hasta el número de asistentes.



Fueron 280 mil asistentes al concierto, lo que convierte al grupo musical originario de Tijuana en el de más grande poder de convocatoria, superando a los Tigres del Norte, Paul McCartney y al exlíder de Pink Floyd, Roger Waters, quienes reunieron a 150 mil y 200 mil asistentes respectivamente en la misma plaza.



Después de dos años de pandemia, y recién reactivadas las actividades masivas en el zócalo que es el corazón de México, pudimos ver cómo la gente disfrutó enormemente e hizo una de las más grandes fiestas masivas que hemos visto en esa plaza, quedando registrada en múltiples fotos y videos que circularon por las redes. Tal parece que el impresionante festejo y la gran convocatoria causó una molestia que hizo a muchos expresar sus peores comentarios llenos de un verdadero odio de clase.



Más allá del género musical de banda, el cual se asocia comúnmente a los narcocorridos (género que la banda no interpreta), los ataques clasistas y racistas iban encaminados principalmente hacia la audiencia que disfrutaba del espectáculo, cuya mayoría pertenece a un particular nivel económico, educativo y de color de piel; y en esas características fue que se centraron las críticas más crueles.



México es un país donde la mayor parte de la población tiene piel morena. El racismo es una estructura que va jerarquizando a las personas por el color de su piel, y en donde se le da más valor a la piel blanca; mientras que el clasismo es la discriminación por la pertenencia a una clase social. En México el color de piel y la clase social son las principales causas de discriminación, y sobre esos dos temas fueron la mayoría de los comentarios en las redes sociales.



Múltiples estudios sociales han demostrado que en nuestro país existe un racismo que se niega pero que existe, es decir, que está interiorizado y naturalizado, lo cual preocupa más cuando quienes lo emiten ni siquiera se percatan de ello.



Todos los tuits discriminatorios que se dirigieron hacia el grupo en referencia a su música estuvieron basados en prejuicios, pues la agrupación no cantan narcocorridos como muchos afirmaron. Si bien sus canciones son principalmente de despecho y dolor por relaciones perdidas, no son feminicidas como fueron acusadas. Además, por la variedad de géneros musicales que mezclan en sus producciones, que van desde el pop, mariachi o rap, el grupo conecta principalmente con las generaciones más jóvenes, de donde proviene la mayor parte de sus fans.



En un momento del concierto, uno de los músicos sacó la bandera LGBT y orgullosamente se cubrió con ella haciendo una reivindicación a esta minoría, acción que fue muy celebrada por la audiencia y que refutó los comentarios basados sólo en un género musical que se asocia con la violencia. Este gesto, poco visto en grupos de este género más la reacción de los fans rompió esquemas y dejó claro que las nuevas generaciones quieren transformar, para bien, mucho de lo establecido.



Muchos de los que criticaron la presentación de este tipo de grupos desconocen u olvidaron que existen derechos culturales que debe procurar el Estado, los cuales deben dar acceso a la cultura para que la gente pueda participar en aquella que sea de su elección.







Facebook: @ManuelHuertaLG



Twitter: @ManuelHuertaLdG



Instagram: manuelhuertalg



TikTok: manuelhuertalg



Youtube: @ManuelHuerta