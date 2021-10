Una reforma eléctrica que apagará a México

El viernes pasado, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso otra iniciativa de reforma al sector eléctrico, donde propone que el Estado tenga el total manejo del sistema eléctrico nacional a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Lo que no incluyeron en el documento de 39 páginas, es que la reforma propuesta por el presidente, lastima y vulnera profundamente al país tanto en materia ambiental como económica, afectaría gravemente al empleo, al desarrollo del país y a generaría incertidumbre en la inversión.

Es decir, habrá aumento de tarifas, ya que la paraestatal tiene la capacidad de producción más cara que los productores privados, y esto sería un primer paso para que el Estado controle todo este sector, que es uno de los principales objetivos, la concentración de todo el poder en la CFE.

Y como si los altos costos no fueran suficiente, habría más apagones, en consecuencia, de la poca participación de todos productores privados ante la quiebra o el no poder surtir energía a CFE, la cual es sabido que la paraestatal no tiene, ni tendrá la capacidad de suministro para todos los consumidores nacionales.

Si recordamos, en lo que va del sexenio de la llamada cuarta transformación ha habido 9 mega apagones que han afectado al menos a 27 estados, por la falta de mantenimiento y de la insuficiencia eléctrica que tiene la CFE.

Este gobierno quiere consolidar un monopolio de una CFE ineficiente y los únicos que pagarían las consecuencias, son los consumidores, al pagar el incremento desmesurado en sus recibos, solo por una reforma llena de ideología, nostalgia y añoranzas de un pasado de más de 70 años.

Esta reforma también afectaría gravemente al medio ambiente, porque esta iniciativa quita la responsabilidad y obligación a la Comisión Federal de Electricidad, de comprar a los productores de energías limpias, antes que a otros, y esto ocasionaría que los grandes proyectos privados de generación de energía limpia bajarán el switch.

Cabe destacar que no se podrá cumplir con el Acuerdo de París para generar el 35 por ciento de la electricidad con energías limpias, ni los compromisos de Desarrollo Sostenible de la ONU para garantizar el acceso de energía barata, segura y moderna.

Otra consecuencia será la afectación al empleo, a los proyectos que se encuentran en marcha y donde se han invertido billones de pesos, y se pondría en riesgo millones de empleos directos e indirectos que genera la iniciativa privada en el sector eléctrico, eso sin mencionar la creación de más empleos.

Y el peor panorama será, que no aportará y afectará en gran manera el desarrollo del país, y sin duda no solo apagará al sector privado, sino también apagará a México, ya que la industria y el sector servicios producen gran parte de su energía actualmente y forzarlos a una tarifa más cara afectará su competitividad.

Además, esta reforma eléctrica como se plantea, Morena solo va por la destrucción del país, y no solo pagaremos una luz mucho más cara, y tendríamos una falta de suministro, sino que ya no tendremos organismos reguladores.

Porque propone la cancelación de organismo autónomos, y desaparecer los contratos de autoabastecimiento, ya no habría competencia, y regresaríamos a la era del monopolio y eso no lo permitiremos.

Sin duda este gobierno va por otro monopolio, porque ya tiene dos: el de la ineptitud y la mentira. Pero en Acción Nacional, impediremos que tenga el de la energía.

* Senador PAN