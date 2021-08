Una revisión necesaria

Un hecho extraño sobre lo cual deberá prestarse atención del resultado de las investigaciones iniciadas por Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del estado, es el enfrentamiento sucedido entre policías estatales.

Esto hace una semana en el interior de una patrulla sobre la carretera Astancinga-Tlaquilpa, en la sierra de Zongolica, donde dos agentes resultaron muertos, otro herido y hay un detenido, según ha informado la propia SSP. Esa riña entre los uniformados en una zona álgida dominada por grupos delictivos no puede tomarse a la ligera; debe esclarecerse de si en realidad se trató de “diferencias” entre los involucrados, o si en realidad fue una situación distinta. No se conoce el avance de las investigaciones por el área de Asuntos Internos (AI) de la Secretaría de Seguridad ni de la Fiscalía General del estado, pero hay trascendidos que señalan al detenido Martín “N” como víctima de sus compañeros, tanto por una presumible violación cometida en su contra como por intento de atentado en su contra. Quien sabe si esa versión sea del todo cierta, son trascendidos de que lo hizo en defensa de su vida, pero la autoridad investigadora tendrá que determinarlo con pruebas de qué pasó ese día. Debe anotarse que desde 2018 hasta el pasado día 13, en el estado de Veracruz se han contabilizado 102 muertes de policías, estatales y municipales, generalmente como resultado de choques contra bandas criminales, pero pocas veces como ahora. No puede aventurarse nada, y menos de que en los sucesos pueda estar metida la mano del crimen organizado, pero deja el tufo de que pudiera estarlo. Es este caso, seguramente están valorándose las declaraciones del uniformado hospitalizado, herido, como también del detenido, incomunicado, internado en el Cereso de Zongolica. Es es tema al que habrá de darle seguimiento para que se haga justicia, no lo contrario, y de paso sirva para limpiar a las corporaciones policiacas que tienen tienen venas en todos lados y, en muchos casos, han logrado infiltrar en distintos grados y niveles a las instituciones de seguridad, procuración y administración de justicia. Esperemos.

Inesperada esa sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para modificar la asignación de posiciones plurinominales en la Cámara de Diputados para alcanzar la paridad de género y su conformación de 250 hombres y 250 mujeres; la LXV Legislatura fue instalada e inicia labores el próximo miércoles. Uno de los afectados fue el veracruzano Javier Herrera Borunda, del PVEM, hijo del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, quien convalece de un padecimiento de salud. “No buscaré cuestionar errores o deficiencias de la sentencia (…), en el fondo lo que se buscaba era la paridad y eso es algo con lo que comulgo”, señaló en un comunicado JH, quien acaba de hacerse cargo de la Secretaría de Organización de esa organización política.

Llegó el “Día D” del regreso de niños y jóvenes este lunes a las escuelas, y existe expectativa de lo que vaya a suceder en el primer día de actividades escolares presenciales, tanto por la respuesta de los padres de familia, como de los propios maestros y autoridades.

