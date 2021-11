Una valiosa Institución

Hace 68 años el alcalde de Veracruz, don Arturo Llorente González, ejemplar servidor público, tuvo la acertada decisión de crear la Institución de la Superación Ciudadana...

Esto para reconocer y estimular los valores humanos y premiar a los estudiantes que durante toda su instrucción primaria hubieran obtenido calificaciones de excelencia, de 10, con un Viaje por la Ruta de la Insurgencia patrocinada por la empresa de transporte foráneo ADO, el cual ha incluido visitas y saludo al Gobernador del estado, secretario de Educación o hasta el presidente de la República en turno. Imagine el lector la experiencia de los menores que queda registrada en su mente de por vida. La emergencia por la pandemia del Covid-19, lamentablemente, evitó que el año pasado no pudiera realizarse ese viaje, y probablemente en este tampoco, aunque 111 niños y niñas sí recibirán un merecido testimonio a su esfuerzo y entrega en sus estudios. La Institución la preside el edil municipal, Fernando Yunes Márquez, y cuatro patronos de reconocida solvencia moral: Adolfo Franyutti Malpica, Alfredo Llorente Martínez, Javier Alapizco Morales y José Félix Durán Becerra, quienes deliberan sobre las propuestas que presentan los ciudadanos u organizaciones sociales para galardonar a quienes se hayan destacado en doce grupos en que se constituyó este reconocimiento, entre ellos, orden y bienestar colectivo, suprema elevación espiritual (actos de heroicidad), civismo, cultura, generosidad, trayectoria magisterial, dignificación del trabajador, colaboración social, educación física y padres de familia. La excelente idea del ex alcalde Llorente fue la de educar estimulando con esos testimonios públicos a los ciudadanos. En esas casi siete décadas tal propósito ha sido cumplido, y no se duda que siga haciéndose en la ceremonia del próximo día 20 que esta vez se celebrará en el teatro Francisco J. Clavijero. No hay información confiable ni confirmada de quienes serán los premiados este año, aunque en redes sociales trascendió una lista que ha generado polémica por la inclusión de un par de personajes de cuestionada fama pública, cercanos al PAN. Hay tiempo de rectificar para evitar que se partidarice la entrega de esos reconocimientos, pues si se mantiene una decisión de ese tipo afectaría la pulcra labor que ha realizado durante casi siete décadas dicha institución, la que, sin exagerar, se ha convertido en patrimonio de los porteños. En ese listado, sin embargo, también aparecen personas con suficientes méritos para galardonar una amplia y limpia trayectoria, las periodistas Araceli Baizabal Andrade, Beatriz Zavaleta Pérez y Coni Herrera López. Habría miles de testimonios de personas valiosas de la sociedad que han recibido estos reconocimiento por sus buenos actos y acciones, incluso de manera póstuma, como lo fueron el maestro Alfonso Valencia Ríos, fundador de la antigua Facultad de Periodismo de la UV, hoy Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, y el comandante Adolfo Sugasti Sarmiento, quien falleció en 1982 cuando combatía el incendio de un barco en los muelles de Veracruz. A los galardonados de este año, un largo aplauso. Enhorabuena.

