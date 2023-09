Unidad con Xóchitl

El 27 de septiembre de 1821, el Ejército Trigarante entró en la Ciudad de México con lo que felizmente se consumó la independencia. La bandera blanca, verde y roja de Iturbide representaba la religión, la independencia y la unión de todos los mexicanos. El Plan de Iguala ideado por el libertador, recogió los anhelos nacionales de ese momento, por lo que prácticamente todos se adhirieron a él.

Más de 200 años después, las aspiraciones de los mexicanos han crecido pues no solo basta vivir en un país independiente, sino que deseamos construir el bien común, es decir, las condiciones para que todos logremos desarrollarnos plenamente y alcanzar la felicidad de nuestras familias.

Para conseguir tan preciado propósito, es fundamental como en aquellos años turbulentos, construir una auténtica unidad y no la división entre ciudadanos. Si no se hubieran puesto de acuerdo realistas e insurgentes en los tres principios fundamentales del Plan de Iguala, no hubiera sido posible pacificar el país e iniciar la vida de México como estado libre y soberano.

En la historia de México, como en la de cualquier pueblo, la división ha sido un cáncer y ha acarreado grandes calamidades. Durante el siglo XIX las luchas internas, cuartelazos y revoluciones impidieron que se formaran gobiernos estables, se perdió más de la mitad de territorio nacional ante los EU y el quebranto de las finanzas públicas atrasaron el desarrollo nacional.

Don Porfirio Díaz dio al país un respiro temporal pues vivió el desastre que ocasionaba la división nacional y mediante su política de “orden y progreso” vivimos 30 años de paz que lamentablemente desembocaron en una dictadura y una revolución que “voló por los aires” la confianza en el país. Tuvieron que pasar décadas para reorganizar el Estado mexicano y poco a poco construir una democracia incipiente.

Cuando ya parecía que México era plenamente un Estado fundado en leyes, instituciones y prácticas democráticas cuya prueba fundamental fueron las alternancias en los años 2000, luego en el 2012 y recientemente en el 2018, surge un caudillo populista que siembra la división con mentiras entre los mexicanos.

El resultado de esta polarización actual es el aumento de la pobreza, disminución de la cobertura de salud, escasez de medicinas, mayor inseguridad, aumento de la corrupción y deterioro en la educación.

El actual gobierno ha ganado votos entre las personas que reciben ayudas sociales y a las que se les adoctrina para que vean como enemigos del país a quienes generan empleos y producen servicios. Perversamente promueve enfrentar a los pobres con las clases medias. El propio Presidente arenga desde Palacio Nacional y provoca la desunión todos los días.

Hoy se necesita unidad de todos para salvar el país, por ello hace muy bien Xóchitl en invitar sin distingo de clase social a sumarse para resolver los problemas pendientes. Ella es un ejemplo vivo de una persona pobre que viene de abajo y se supera gracias a la educación y a becas que recibió de manera ordenada y efectiva.

Solo unidos los mexicanos podemos trabajar duro y sacar a nuestras familias adelante. El gobierno debe recordar el significado del color rojo de nuestra bandera y poner el ejemplo y no dividir y provocar odios entre nosotros.

X: @basiliodelavega