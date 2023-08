Unidad en el Frente Amplio por México

Más de 3 millones noventa mil ciudadanos se registraron en el Frente Amplio por México para apoyar y poder participar en la elección del próximo 3 de septiembre de su responsable. Los candidatos finalistas son Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y Santiago Creel.

Personas de todos los estados sin importar su religión, situación económica, profesión, sexo, origen social, nivel educativo, etc., ya sea en sus casas o en los módulos que se instalaron en plazas públicas, se registraron en la plataforma del FAM y otorgaron sus datos para transparentar y dar certeza al proceso.

El entusiasmo y la generosidad de los ciudadanos han sido ejemplares. Los mexicanos hemos sido testigos de la esperanza de millones de mexicanos en un cambio que haga de México un mejor país. La extraordinaria respuesta es una consecuencia de los fracasos y del daño que la 4T le ha hecho a la economía, a la seguridad, al sistema de salud y a la educación en México.

No se necesitó pintar bardas, colocar espectaculares, poner propaganda en autobuses, hacer mítines ni llevar a las personas a eventos masivos para que hombres y mujeres de todas las edades participen en este frente. La realidad del país ha sido difundida mediante redes sociales, programas de opinión, medios de comunicación, etc.

Me llamó particularmente el caso de don Juan, un hombre de 77 años que se acercó al módulo el último día para registrarse al FAM. Buscó su credencial de elector, con toda paciencia y de pie, contestó las preguntas sobre sus datos generales, esperó que se tomaran las fotografías de su credencial y finalmente se colocó su sombreo después de tomarse la “selfie”.

Al finalizar su registro le recordé que tenía que votar, que estuviera pendiente y le pregunté ¿cómo se había enterado del proceso y porqué se había registrado? Su respuesta fue una lección de vida: me dijo que estaba enterado porque no se perdía el programa de “Atipical”, que estaba al tanto de los errores del gobierno y que quería él y su hijo apoyar al Frente para cambiar para bien al país. Que le parecían bien las propuestas de Xóchitl y que se veía que era una mujer preparada y que desde niña ha luchado siempre por el bien de las personas.

Don Juan es campesino, no contaba con correo electrónico, pero tenía un celular y todas sus credenciales en orden. Es un ciudadano informado que libremente se presentó al módulo del frente como muchos otros que vi que no quieren escasez de medicinas, inseguridad, malos libros de texto, despilfarro en proyectos inútiles, presiones en el trabajo para asistir a “eventos” de Morena y sus “corcholatas”, etc.

Lo que sigue es todas las personas que se han registrado participen en la elección del próximo 3 de septiembre y que una vez que se conozca quién será el responsable del Frente Amplio por México, nos unamos sin reservas y de manera generosa. Cualquiera de los tres tiene los conocimientos, habilidades y valores para hacer de México un mejor país.

Millones de mexicanos aceptamos participar en este proceso por lo que debemos defenderlo y aceptar sus resultados. El peor enemigo es la desconfianza y la desunión. Por respeto a los ideales democráticos y a tantas personas que participan, lo mejor es ser optimistas y no criticar sin ton ni son.

