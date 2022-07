Unidos somos más fuertes

La fortaleza del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en todo el país es una realidad a la vista de todos. Las críticas mal intencionadas, que nunca faltan, a nuestro líder moral, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo fortalecen y nos fortalecen, consolidando nuestro movimiento como el de mayor popularidad, justo por eso, porque atiende las razones y las causas del pueblo. Nosotros seguimos en lo nuestro, convencidos de la importancia de la organización y movilización ciudadana para consolidar esta transformación que ya nadie para. Así, del 16 al 22 de julio, la Comisión Nacional de Elecciones seleccionó a 200 hombres y 200 mujeres para ser Congresistas nacionales. Aquí puedes consultar la lista: https://morena.org/registros-congresistas-nacionales/Del 16 de julio al 10 de septiembre circulará la propuesta de modificación a los Documentos Básicos de Morena, Declaración de principios y Estatutos. El 30 y 31 de julio se celebrarán asambleas en los 300 distritos federales del país en donde se elegirán a cinco mujeres y cinco hombres como Congresistas nacionales que a su vez serán congresistas, consejeros y coordinadores estatales. En estas asambleas podrán realizar su solicitud de afiliación o ratificarla. El 6 y 7 de agosto se celebrarán Congresos estatales en las 32 entidades de la República, para renovar los Consejos y Comités Ejecutivos Estatales. El 16 de septiembre se llevará a cabo la asamblea de mexicanas y mexicanos en el exterior para elegir a sus representantes, 10 congresistas nacionales y cuatro consejeras y consejeros nacionales. El 17 y 18 de septiembre realizaremos nuestro III Congreso Nacional Ordinario para reformar los Estatutos de Morena, se ratificarán las encuestas como método para la selección de candidatas y candidatos y se renovará nuestro Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional. ¿Cómo va Morena en este proceso interno? Unidos, movidos y fortalecidos. En Veracruz y en todo el país hemos logrado integrar las diversas corrientes en pro de la fortaleza de nuestro movimiento. La frase cada día somos más fuertes no es una frase elaborada, ficticia, mediática, no, es un hecho, una realidad. Y somos fuertes por los liderazgos regionales, somos fuertes por nuestro presidente, somos fuertes por nuestros gobernantes congruentes y comprometidos, pero somos fuertes sobre todo por la gente, por nuestro pueblo que ha tomado el destino del país en sus manos. La oposición está completamente perdida. Se extravió en las extravagancias del poder porque vivieron para alimentar sus egos, para aumentar su capital, para enriquecerse a costa del patrimonio de los mexicanos. Dejaron de entender las necesidades de los ciudadanos. Esos viejos dinosaurios nunca supieron lo que era salir de casa para ir a la escuela y no tener para los camiones o salir de la universidad y no encontrar trabajo o llegar al fin de la quincena con la despensa vacía en casa. Los prianistas y quienes vivieron alrededor de esa burbuja de privilegios que les dio el poder, se olvidaron de la gente, del pueblo, se quedaron en esa dimensión en donde todo se les daba a manos llenas. Por ello siempre vieron al pueblo con desprecio. El pueblo sólo significaba votos y dinero. Por ello los grandes operativos de acarreo, por eso las despensas y la entrega desmedida de migajas.

@YairAdemar