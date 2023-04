Universidad bajo fuego

En la “mañanera” del 12 de mayo del año pasado, la youtuber Sandra Aguilera preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre presuntas irregularidades de los RVOE otorgados a la Universidad del Conde (UDC) de Veracruz para impartir la Maestría en Cirugía Estética. No hubo respuesta puntual, sólo que se investigaría; ante ese vago comentario, al mes siguiente, la misma 'influencer' volvió a la carga sobre el tema con el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, quien respondió que a él no le tocaba determinar una situación de este tipo, sino a las autoridades estatales.



“La diputación permanente de la LXIV legislatura de Veracruz ha hecho un exhorto a la Secretaría de Salud, Educación federal y (a) la Fiscalía del estado para que investiguen a estas instituciones (la UDC y el Instituto de Estudios Superiores en Medicina (IESM), de la misma Universidad) que ofrecen maestrías en Cirugía Estética, por su posible usurpación de profesión médica”, señaló en su exposición el encargado de la Secretaría de Salud federal.



Por alusión, ese mismo día, 14 de mayo, el propio Centro de Estudios hizo un posicionamiento dirigido al presidente de la República, al secretario Alcocer y al subsecretario Hugo López Gatell, en rechazo a los señalamientos de falsos vínculos con 300 Cirujanos Plásticos Reconstructivos señalados de alterar cédulas profesionales para obtener certificaciones en una especialidad inexistente y, para entonces, bajo investigación de la FGR; y solicitando una audiencia con los citados funcionarios de Salud para ser escuchados y hacer valer la documentación legal que los faculta en tal Maestría, con registro del título ante la Dirección General de Profesiones, la cual, desde hace 16 años, ha expedido las cédulas correspondientes a los egresados.



La UDC, en ese escrito, acusa a “un grupo médico” que pretende monopolizar la Medicina y la Cirugía Estética, como responsable de estos ataques, aunque (esto es lectura nuestra) el tema esconde una alta carga política, dado que en su exposición, la youtuber señaló que esos Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios fueron expedidos durante gobiernos del estado anteriores a Morena.



Como resultado de esa dura presión iniciada desde “la mañanera”, el 17 de junio la Secretaría de Salud del estado ordenó una exhaustiva auditoría para revisar toda la documentación sobre la Maestría en Cirugía Estética en el IESM y no encontraron inconsistencias, ni tampoco las hallaron en la auditoría ordenada por la Secretaría de Educación del estado el 8 de julio, y, al final, los auditores tuvieron que emitir certificados en los que reconocen que “no se detectó ninguna irregularidad que pueda interrumpir su operación”.



El resultado de esa revisión evitó que tanto la UDC como el IESM fueran clausurados, al quedar en claro que la Maestría en Cirugía Estética que ofrece el Instituto cuenta con validez oficial otorgado hace 16 años. A la fecha, ya van 18 generaciones de egresados en esa especialidad, por lo que dicha Universidad resiste, y, aún bajo fuego, se mantiene firme.



La dura embestida desde el poder tiene evidente trasfondo político, y los médicos especialistas en cirugía estética egresados de la institución están reconocidos legalmente para ejercer su profesión. Los tribunales ya emitieron una resolución que el titular de la SEV, Zenyazen Escobar García, se ha negado a cumplir, y por lo cual, podría ser destituido de su cargo, inhabilitado y hasta procesado por no acatar una resolución judicial.



mail:



opedro2006@gmail.com