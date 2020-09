El pasado lunes Victor Manuel Toledo Manzur presentó su renuncia como secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien llegó a esa dependencia en mayo del 2019, en sustitución de Josefa González.

Catedrático de la UNAM, ya entrado en años, se fue mostrando inaccesible e intolerante casi desde que ocupó el cargo, poco analítico ante las propuestas de nuevos proyectos para mejorar y aprovechar el medio ambiente y los recursos naturales, y bastante absurdo en la toma de decisiones de manera irreflexiva, aunque fueran equivocadas o tuvieran otras alternativas más viables, accesibles y acertadas.

Dispuesto a cuadrarse ante su jefe superior y obediente aunque las instrucciones que le dieran fueran equivocadas y hasta absurdas, hasta que recuperando la razón empezó a criticar el actuar de otros miembros del gabinete y los proyectos del señor López, los cuales calificó de erróneos, por no decir disparatados.

De sus pifias más sonadas está el haberse opuesto y usar todo el poder para echar abajo el megaproyecto de la cervecera en Baja California, proyecto que había cumplido con todos los requisitos de uso de suelo, protección civil, trámites legales y demás para la instalación de una empresa que no sólo era un proyecto, ya que tenía una fuerte inversión, gran adelanto en la construcción de la fábrica, planes bien diseñados, laborales de uso de agua, manejo ecológico de aguas residuales y desechos, así como un proyecto de oferta laboral permanente para cientos de personas en la planta y miles de empleos secundarios, que le darían un enorme respiro a la inversión, a la economía regional y sobre todo, seguridad de empleo en estos momentos de crisis y declive económico. Obviamente el cierre de la obra no fue sólo una idea loca personal, más bien suena a una orden superior para detener una empresa que le haría una sombra a otra cervecera novel.

Para tal fin, convocó a una encuesta de mano alzada entre un grupúsculo de seguidores acarreados, argumentando el uso de agua que afectaría a la población, ignorantes del beneficio de esa empresa para la población regional y para el progreso de las poblaciones circundantes, favoreciendo que esa y otras inversiones nacionales y extranjeras se alejaran de la mira de nuestro país y favoreciendo el incremento de la pobreza, aunada al desempleo.

Otro proyecto que andaba en las mismas circunstancias antes de su salida era el negar la construcción de una fábrica de fertilizantes, que beneficiaría, primeramente, a todos los agricultores del norte del país, con productos de mejor calidad y a más bajo precio que los que normalmente emplean en el campo. Ojalá que María Luisa Albores, quien al parecer lo suplirá en el cargo, reconsidere y permita continuar con las obras de la empresa, que ya va avanzada en su infraestructura, y al mismo tiempo analice invitar de nuevo a los inversionistas de la cervecera.

Se fue uno más. Toledo ya no pudo callar su inconformidad sobre el Tren Maya, la lucha de poderes en la 4T y las decisiones y proyectos erróneos de la actual administración. Uno más que se va. Esperemos que sea para bien.