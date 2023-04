Urge promover las bellezas de Veracruz

En cada recorrido que realizo por nuestro hermoso Veracruz, quedo una vez más enamorada de nuestra riqueza natural, histórica y cultural. A lo largo y ancho de la entidad tenemos mucho que conocer nosotros mismos y mucho que presumir al resto del país y del mundo. Sin embargo, a la mayoría de estos mágicos lugares, con o sin denominación, les hace falta promoción.



En mis giras, una constante también ha sido la inquietud de prestadores de servicios, de líderes de cámaras empresariales, quienes se quejan precisamente por esta falta de promoción. Hace unos días que estuve en Tuxpan, precisamente las y los integrantes de la Canaco, en voz de su presidente, Raúl Patiño y de Ricardo Luis Zarate, en su carácter de vicepresidente, me externaron esta necesidad.



Revisemos los números de este periodo vacacional que está por terminar; de lo micro a lo macro.



A nivel federal, para esta temporada se estimó la llegada de 5 millones 816 mil turistas a hotel; 6 millones 871 mil se hospedarían en casa de familiares y amigos, así como en segundas residencias y 1 millón 125 mil turistas se alojarían en establecimientos de economías compartidas, a través de las plataformas digitales. Así, el consumo por concepto de hospedaje y otros servicios turísticos, alcanzaría un total de 160 mil 48 millones de pesos durante esta Semana Santa y Semana de Pascua, con una ocupación hotelera a nivel nacional de 62.1%. Llama la atención otro dato que dan las autoridades federales: entre los destinos turísticos con mayor ocupación, y que en su conjunto representan el 42.5% del total de las habitaciones de los centros monitoreados en el sistema DataTur, están Puerto Vallarta, con 82.8%; Cancún, 80.0%; Los Cabos, 78.1%; Acapulco, 74.2%; Aguascalientes, 71.9%; Querétaro, 65.4%; San Cristóbal de las Casas, 65.2%; Ciudad de México, 64.6%; Puebla, 63.5%; San Miguel de Allende, 52.6%; Villahermosa, 49.5%; y Tuxtla Gutiérrez, 47.8%. Veracruz, increíblemente, brilla por su ausencia.



A nivel estatal, la Secretaría de Turismo y Cultura (SECTUR) registró la visita de 2 millones 150 mil 346 personas a la entidad en la primera semana, con una derrama económica de 2 mil 822 millones de pesos y una ocupación hotelera promedio del 86 por ciento. Según sus estimaciones, dado que en algunas regiones hay ocupación del 95 por ciento, es probable que, al término de esta semana, esas cifras se dupliquen.



Sin duda son buenos números ahora que apenas nos vamos levantando económicamente de la pandemia, pero desafortunadamente, se concentran en un puñado de los 212 municipios, cuando bien se podría incrementar el flujo de turistas hacia otros puntos.



Y pongo un ejemplo. La misma dependencia estatal también nos informó que en su reciente participación en el Tianguis Turístico de la Ciudad de México, se concretaron mil 367 citas de negocios con 957 empresas y que la Isla Lobos en Tamiahua obtuvo el premio a Mejor Destino Emergente por la revista México Desconocido, y el restaurante Nakú, de Papantla, fue acreedor al reconocimiento Innovación del Producto Turístico Mexicano de la SECTUR federal.



¿Por qué no hacer promoción entonces en otros estados del país con spots, espectaculares y demás de esos dos destinos, de nuestros Pueblos Mágicos, de nuestras espectaculares zonas arqueológicas, de los senderos en nuestras montañas, de la majestuosa selva?



Es un tema que, como diputada local veracruzana, no solo me preocupa sino me ocupa, por lo que ya les platicaré más adelante lo que haremos para sumar esfuerzos por Veracruz.



@AniluIngram



Coordinadora Grupo Legislativo PRI



Congreso Local