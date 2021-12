Urge seguridad en cajeros automáticos

Hace un par de días una mujer adulta denunció en la ciudad de Xalapa, Veracruz, que al acudir a conocida y concurrida plaza comercial fue abordada por un hombre que mediante engaños, y cual arte de magia le despojó en cuestión de segundos de su tarjeta de débito, el hecho que no es aislado, aumentará su incidencia este diciembre ante el flujo de pagos y dinero en efectivo.

La denunciante relata que al parecer el hombre, se hacía acompañar por un par de mujeres, una joven y otra mayor quienes le hicieron plática durante el momento de distracción en el que, en un principio parecía un momento común de enfado de los próximos a usar el cajero automático bancario por la falla de este, ante el cual el señor amablemente le ofreció la ayuda para que la máquina reconociera su tarjeta.

Posterior a ello se retiró y en el siguiente intento se percató de que en realidad ese amable usuario, le había despojado (sin violencia) del plástico, y se lo había cambiado por el de otra persona, a quien seguramente le hicieron lo mismo. La queja vino acompañada de la satisfacción de no haber sido robada, pues la tarjeta era de su mamá, quien hasta ese momento aún no había recibido el depósito del apoyo económico que esperaba.

Apenas una semana antes de esa denuncia ciudadana, trascendió de igual manera en medios de comunicación que se había logrado asegurar a una pareja en esta misma ciudad, por la policía, quienes al parecer fueron captados interviniendo un cajero automático, dentro de una sucursal bancaria, a la que le colocaban un aparato lector de tarjetas para obtener la clonación de las mismas.

Desafortunadamente, estos hechos cada vez son más comunes para todos los usuarios de servicios financieros, a la par de que por las prisas, los descuidos o el exceso de confianza siguen acudiendo a recibir este servicio sin tomar las precauciones debidas.

Las que son de vital importancia recordar, dada la inminente llegada de los aguinaldos, de los apoyos, o bien de cualquier cantidad que por ser diciembre se reciba, ya que la delincuencia aumentará y serán más las ocasiones en que estaremos expuestos a sufrir un robo.

Sobre las recomendaciones, quizá la más importante será no permitir que otra persona comparta el cubículo donde se ubica el cajero, pues el solo hecho de estar ya acompañado o con la presión de una persona tras de sí, genera distracción y apuración al momento de llevar a cabo la operación de retiro o depósito.

Ello además de que para quien se encuentra a espaldas, si se encuentra ahí, de manera malintencionada, le será muy fácil observar la clave, contraseña o nip (número de identificación personal) del cliente.

Evitar hacer uso de cajeros que se encuentren en lugares solitarios u obscuros, preferir hacer sus operaciones en el día a la noche y de preferencia siempre estar acompañado con un familiar para evitar cualquier evento desagradable, pues está comprobado que el blanco fácil de los roba cajeros, son las personas adultas mayores, máxime si no van acompañadas.

La clásica y reiterada recomendación es no aceptar ayuda de absolutamente nadie, desde luego no permitir que toque su plástico, mucho menos prestárselo, y ya ni se diga, proporcionarle la contraseña. Siempre mantenerse atentos a observar el cajero y que este no aparezca con objetos o aditamentos extraños, y abstenerse de utilizar una máquina que tenga signos visibles de violencia o de haber sido alterados. No olvide imprimir el comprobante de la operación, retirar su tarjeta y cerciorarse de que ha terminado su sesión.

No obstante, se debe reiterar la exigencia a las autoridades encargadas de nuestra seguridad para implementar operativos en las sucursales bancarias y cajeros automáticos, sin perjuicio de que los mismos bancos tomen medidas asertivas y urgentes ante ese fenómeno del robo a clientes al salir de sucursales y cajeros, e incluso en el interior de las mismas como lo estamos comentando.

Pues no sólo es el descuido de los cuentahabientes el factor al que deba “echarse la culpa” de los robos, sino a los encargados de brindar asistencia y seguridad para hacer de la prestación de sus servicios bancarios seguros para todos. Llama al 2281148502.

web:

www.elbarzonrc.org

mail:

elbarzonrc@yahoo.com.mx

twitter:

@terecarbajal

www.elbarzonrc.org

elbarzonrc@yahoo.com.mx

@terecarbajal