UV, confianza en Junta de Gobierno

Constituida hace 24 años, el 14 de febrero de 1997, como parte de la lucha emprendida para alcanzar la autonomía de la Universidad Veracruzana, la cual se logró en noviembre de 1996, la Junta de Gobierno es el órgano colegiado universitario que analiza el perfil de los aspirantes a la rectoría de la Máxima Casa de Estudios de Veracruz y elige a quien consideran el más idóneo para presidir la rectoría para un periodo de cuatro años, con posibilidades de reelección.

La primera Junta de Gobierno en la historia de la Universidad Veracruzana estuvo integrada por Julio Rubio Oca, José Luis Melgarejo Vivanco (†) (1914-2003), Ragueb Chaín Revuelta, Enrique González Deschamps, Axel Didriksson Takayanagui, Luis Arturo Ramos Zamudio, Rafael Velasco Fernández (†) (1927-2016), Carlos Pallán Figueroa y Miguel José Yacamán.

Actualmente la integran la doctora Leticia Mora Perdomo, quien es la presidenta en turno; el doctor Genaro Aguirre Aguilar, Secretario; la doctora Laura Verónica Herrera Franco; el doctor Jorge Martínez Contreras; el doctor José Luis Morán López; el doctor Enrique Ramírez Nazariega; el doctor Alfredo Sánchez Castañeda; el doctor José Antonio Seade Kuri y la doctora Alma Gloria Vallejo.

La elección del próximo rectorado de la Universidad Veracruzana es sin duda un acto relevante para la comunidad universitaria y para esta institución que se ha venido consolidando a lo largo de los años. Aunque no han faltado quienes le han querido meter mano al proceso de selección, hasta el momento se ha llevado a cabo con pulcritud, sin que las autoridades gubernamentales caigan en la tentación de meter mano.

Los aspirantes de la recta final, en orden alfabético, Martín Gerardo Aguilar Sánchez, Héctor Francisco Coronel Brizo y Jorge Manzo Denes, todos notables, con una amplia trayectoria, están siendo entrevistados por los integrantes de la Junta de Gobierno hasta este jueves 26 y será el lunes 30 de agosto a las 14:00 cuando den a conocer el resultado del proceso de designación con la publicación del nombre de la persona que habrá de ocupar la Rectoría del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2025.

En la comunidad universitaria existe confianza absoluta en la decisión que tomen los notables de la Junta de Gobierno, la cual ha demostrado estar a la altura de las circunstancias y momento histórico que vive la Máxima Casa de Estudios de los veracruzanos.

Dedicados, atentos, sabedores del compromiso histórico que llevan en manos, los integrantes de la Junta de Gobierno UV sabrán responder a estas circunstancias, con una decisión acorde a los enormes retos que enfrenta esta institución de educación pública de Veracruz.

Tremendo susto se llevó el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, cuando ayer, por los fuertes vientos de la zona norte, el helicóptero en el que viajaba estuvo a punto de provocar una tragedia. Ya el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho por la mañana, desde Xalapa, que no había condiciones para que él sobrevolara la zona afectada por el huracán Grace. Sin embargo, nos cuentan, el encargado de la política interna se montó en un helicóptero de la Secretaría de Marina para coordinar acciones de atención. “El hombre está realmente preocupado por llevar ayuda y remediar la situación crítica en esa zona”, me dijo una fuente cercana al encargado de la política interna. A muchos otros funcionarios se les ha visto tranquilos, veraneando, pero el hombre de Otatitlán, activo como ha sido, no midió el riesgo. ¡Qué bueno que todo quedó en un susto!

