Va Morena por el Cogreso federal

El Movimiento de Regeneración Nacional se perfila para ganar la mayoría en la Cámara de Diputados. En Veracruz nos lo dice la gente en cada recorrido que realizamos.

Los veracruzanos no están dispuestos a permitir que los saqueadores regresen de nuevo ni a que nuestro país registre un retroceso.

Pero también, lo dice, por ejemplo, la casa encuestadora Masive Caller, quien en uno de sus más recientes estudios apunta que si las elecciones fueran hoy, Morena ganaría el 85% de los distritos del Sureste del país. La alianza de complicidades y corrupción que se quitó las máscaras y que conforman PAN, PRI y PRD, apenas obtendría el triunfo en 9, dice la consultora. Para nosotros eso está por verse, porque nuestras mediciones internas auguran un triunfo arrollador en el cien por ciento de los distritos.

Además, me llamó mucho la atención ver en el más reciente número de la revista Expansión, una declaración de Carlos Elizondo Mayer-Serra, doctor y maestro en Ciencia Política por la Universidad de Oxford, Reino Unido y actual profesor e investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, del Tecnológico de Monterrey. Crítico en muchas ocasiones del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación, Elizondo reconoce que “Morena se perfila a ganar la mayoría en la Cámara”.

Entre las razones que da para este hecho, apunta que no hay una oposición política articulada y sobre todo los elevados niveles de popularidad del mandatario nacional. Tiene razón, la popularidad del presidente se ha mantenido entre el 69 y 70 por ciento, por su carisma, por su don de gentes, por su cercanía con el pueblo, pero sobre todo por los resultados que está dando su gobierno. Al final ¿quién va a decidir? El pueblo.

Muchos políticos creen que a la gente se les olvida cuando estuvieron en el poder. Aquí en el distrito rural de Xalapa anda un candidato de la alianza PAN, PRI, PRD, pidiendo el voto y diciendo que la gente lo quiere. A la gente no se le olvida que no sólo sirvió a Javier Duarte de Ochoa sino que permitió el saqueo de la noble institución que presidió como lo es la Secretaría de Educación de Veracruz.

De ahí, y así lo consignaron declaraciones ministeriales y testimonios periodísticos salieron recursos para vehículos, terrenos y viajes de una amiga que tuvo Javier Duarte de Ochoa y ese personaje es el mismo que hasta hace algunas semanas seguía llevando a esa persona al Reclusorio Norte.

Ayer lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador: “tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, la gente está muy consciente”.

“En mi caso, en mi experiencia ¿quién me ha sacado a flote siempre? El pueblo, el pueblo es mucha pieza. El conservadurismo desprecia al pueblo, no le tiene confianza al pueblo, lo ve como una multitud manipulable, como objetos, no como sujetos, creen que son ciudadanos imaginarios, que no existen, que ellos pueden decidir, ellos son los grandes electores”.

“De ahí vienen las campañas de publicidad, todo esto que fue surgiendo en la modernidad -entre comillas- de los expertos en publicidad, en manejo de medios para manipular y pensar que con eso iban a mantenerse eternamente en el poder”, comentó.

Así que los ciudadanos son los que tomarán la decisión este próximo 6 de junio. Nosotros tenemos que motivarlos, darles a conocer razones y que sean ellos los que decidan.

Así que la realidad se impone y nos lleva en una vorágine a la gran elección del próximo 6 de junio, en donde hombres y mujeres conscientes ratificaremos el rumbo que queremos para nuestro país, que es la consolidación de la transformación que ya estamos viviendo.