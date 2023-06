¡Va por Veracruz!

El 2024 está a la vuelta de la esquina. El futuro de Veracruz y de México están en juego. Con el poder ciudadano, mediante el voto, tendremos la posibilidad de frenar el baño de sangre nacional, la falta de obras trascendentes para la gente, la destrucción de las inversiones, la escases de todo tipo de medicamentos y la polarización.



Hemos pagado un costo muy alto por tener durante cinco años ha improvisados tomando las decisiones cruciales para el estado y el país; como el cangrejo, fuimos para atrás.



En las boletas electorales irán 18 mil nombres de hombres y mujeres, de todos los colores partidistas, que buscan un cargo; le toca, a usted que me lee, meter el colador con los que toquen en Veracruz y decidir por las y los que tienen más experiencia, por los que han dado buenos resultados, por los que tienen la misma visión que usted para su municipio, el estado y el país.



A quienes militamos en los partidos políticos nos toca hacer lo propio; por lo menos eso es lo que estamos haciendo en el PRI y en la alianza Va por México. Partimos de un proceso equitativo, democrático e incluyente para conformar una propuesta de nación que sume a la sociedad civil. Como lo anunció nuestro líder nacional, Alejandro Moreno, el próximo lunes 26 de junio se hará público nuestro método, el método de la alianza, para definir, de entrada, la candidatura presidencial.



Aquí las y los candidatos no saldrán por tómbola, sino por ser competitivos, con capacidad de acuerdos y consensos, por su preparación; no serán corcholatas, porque aquí sí tendrán valor. La corcholata una vez que se usa, se desecha, termina en el piso; aquí sumamos la valía de hombres y mujeres que quieren y pueden.



Ha sido un trabajo arduo el de la Alianza Va por México, escuchando a gente de todo el país, no solo a la militancia de los tres partidos que la conforman, sino a quien tiene capacidad verdadera, para ser una verdadera alternativa distinta a los que dijeron ser diferentes y simplemente no pudieron con el paquete.



La intención no es solo sacar a Morena del gobierno, sino reconstruir el estado y el país que han destruido en estos cinco años y en esa tarea necesitamos de todos. Nuestra agenda no es la que dicta el partido en el poder, es la que demanda la gente: las familias que claman por tratamientos completos para sus enfermos, empleos para el que busca y simplemente no encuentra algo que les permita sostener a sus familias, el apoyo para el joven que desea emprender.



El mismo método, las mismas prioridades, se replicarán en Veracruz, porque es momento de volver a ponernos de pie. Estamos listos. ¡Va por México y Va por Veracruz!



@AniluIngram



Coordinadora Grupo Legislativo PRI



Congreso Local