Valioso referente de nuestras vidas

En el silencio bordabas mi cuerpo, anidé en tus entrañas, eras niña, eras mujer al mismo tiempo, me has defendido con tú propia vida, has entregado sangre, sudor, lágrimas, desvelos, enojos y alegrías al mismo tiempo. Salí una bala perdida, un rebelde, hiciste de mí un ser inteligente, sacudiste mi conciencia e hiciste un hombre de bien.



Mi soledad al no tenerte, mis lágrimas vertidas al extrañarte, sólo me hicieron ser más fuerte a la hora de abrazarte, de decirte "Madre, yo te amo", y aún con todos mis defectos, mis inercias, mi desidia, mis valores y contradicciones, con mi rebeldía latente, y los dolores de cabeza que pasaste por mi causa, aun así estás aquí. Ahora lenta, ahora más enojona si te contradigo, pero eres con tus ojos de Madreperla, la dama más fiel de toda mi existencia, la que nunca ha callado ante mi desdicha, la que me ha socorrido en mis naufragios, la que no suelta mi mano pese a la lumbre que me quema entre las palmas. Esa eres tú, la mujer de acero, la que por dentro se ha partido en ocasiones, pero que nunca lo has expresado en emociones, tienes una sangre de valiente, de mujer firme y luchadora, que ante el agravio te ofendes, pero nunca te has dejado aplastar por nadie, eres mi ejemplo, trabajaste muy duro, y aún lo sigues haciendo; hoy tus nietos son los renuevos de tus causas familiares, y sé muy bien que en mi propio hijo me vuelves a ver a mí, otro hombre inteligente, pero también un ser complicado, y eres tan benévola que el creador te ha dado más vida para conocernos y seguirnos amando. “Gracias Madre mía”.



Con estas poéticas letras de mi autoría me es grato saludarlos, y al pensar en la mujer de hoy en día, también confirmo que nada es para siempre, existiendo mucha gente que ha perdido a sus queridísimas madres, y otros que aún enemistados en contra de sus propias vidas, viven inconformes y resentidos por las diversas pérdidas que la vida nos va imponiendo.



Madre, es un concepto bello y funciona como un valioso e insustituible referente para con nuestras vidas, es una especie de brújula, una pequeña y una grande luz que anida en el universo de todas nuestras almas. Pudiendo hablar de la madre patria, de la madre naturaleza —tan vapuleada—, de la “pacha mama”, que significa agradecimiento por las cosechas y el buen tiempo, por los animales y la abundancia del suelo, lo cual incluye el vital líquido que nos mantiene con vida, es decir el agua para sus variados usos y/o aplicaciones. Otro referente es la virgen María, quien dio a luz al unigénito del creador absoluto, y ella la virgen se ve manifestada en variadas culturas, rituales religiosos, espirituales, y se le considera para los que somos creyentes como nuestra gran “Madre espiritual”.



Capítulo aparte son las madres solteras, las que por una u otras razones tienen que vivir dentro de tales condiciones adversas y que las retan en el día a día por salir adelante, por luchar para levantar a sus vástagos. Y es fácil el encontrar al típico machito etílico, apostador, pirujo es decir mujeriego, que hundido en el alcohol y otros enervantes, sólo representa un lastre, y un oprobio para su propia familia.



Tampoco digo que la mujer sea perfección, hay varias de cascos muy ligeros, que siendo aún jóvenes y atractivas abusan de su poder de seducción y traicionan a sus maridos, que se arrejunten, que vivan en unión libre, aun cuando ésta también sea susceptible de derechos y obligaciones dentro del ámbito familiar.