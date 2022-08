Vamos bien

El pasado martes 2 de agosto en la conferencia mañanera del Presidente se hizo un balance de los resultados del Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC) que se echó a andar en mayo pasado para paliar los estragos de la crisis mundial que vivimos.

Recordemos que el PACIC fue un acuerdo realizado entre gobierno, empresarios y productores para mantener con un precio fijo 24 productos de la canasta básica y así garantizar el acceso de esos productos básicos a las familias más pobres de México.

Esta crisis, que ha impactado a todo el mundo debido principalmente por la guerra entre Rusia y Ucrania, ha podido ser controlada en México gracias a dos factores principalmente, el subsidio a las gasolinas y el no incremento de los impuestos. A estos dos factores se suma el PACIC, el cual inyecta un presupuesto de 574 mil millones de pesos, que evita la caída del consumo interno y, por ende, la caída de la economía del país.

A pesar de que los medios de comunicación mexicanos no suelen reflejar esta información, México tiene, a diferencia de otros países, bajos números de inflación, incluso dos puntos por debajo de EEUU, situándole en 8.16. Sin el PACIC, la inflación, de acuerdo con el secretario de Hacienda, habría sido 2.6 mayor.

Por otra parte, renombradas publicaciones financieras internacionales reconocen desde hace varias semanas, no sin extrañamiento pues no era lo usual para nuestro país, la fortaleza de la moneda mexicana en momentos como este, pues a diferencia de otros años, el peso ha resistido y no se ha devaluado.

Gracias a medidas como el PACIC, el salario promedio mensual de junio se sitúa en $8,934.00; sin el programa, sería 12% menor.

Los números no mienten. Los energéticos en el país cuestan menos que en la mayoría del mundo, y además la economía está creciendo.

Con las medidas tomadas por el gobierno federal, los resultados han sido positivos. Han sido todo un acierto aunque los medios hegemónicos no los destaquen; sin embargo, la gente sabe y seguramente recuerda que, en situaciones de crisis en años anteriores, tarde que temprano terminábamos con precios elevados, devaluación de la moneda y endeudamiento con los grandes fondos internacionales. Pero, afortunadamente, esa es otra historia.

