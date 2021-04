Vamos por la salud

De poco sirve que se reconozca el derecho humano a la salud, si el gobierno no hace lo que le corresponde para proveer de medicinas, vacunas y equipo suficiente al personal médico. El actual gobierno de Morena eliminó el Seguro Popular, que funcionaba bien, y a cambio de ello gasta millonarios recursos para construir obras sin viabilidad técnica, como la refinería, el Tren Maya y un aeropuerto que se está realizando sin estudios técnicos.

La pandemia no fue culpa de Morena, pero sí los errores que se cometieron y han causado más de 200 mil muertos, pues en verdad ha habido negligencia criminal en el manejo de la pandemia.

México es de los países en el mundo con más muertos por culpa del gobierno, que minimizó el Covid-19 y tardó en emprender medidas adecuadas para combatirlo. No se hicieron pruebas suficientes, no promovieron el uso de cubrebocas y no escucharon a los expertos.

Por esa actitud hay más de dos millones de personas contagiadas por Covid, reconocidas oficialmente; prácticamente todos tenemos algún amigo, familiar o conocido que ha muerto a causa del virus o sus secuelas. Hoy, México está de luto y nos necesita a todos. Basta ya de mensajes de división, de peleas y de confrontación.

México necesita recuperar el Seguro Popular y seguir el ejemplo de los gobiernos panistas, que tienen los mejores servicios médicos. Se requieren contrapesos en la Cámara de Diputados para reorientar el presupuesto en materia de salud.

Lo principal es aprobar recursos para construir más hospitales, hacer más pruebas de diagnóstico, comprar más vacunas, adquirir equipos de calidad de uso hospitalario, pagar mejor a los médicos internos y a los recién egresados que se integran al sector salud. Es imprescindible establecer un Servicio Profesional de Carrera para enfermeras y enfermeros, de tal modo que estos obtengan incentivos y seguro de vida, etc.

Es incorrecto que Morena esté utilizando la vacunación con fines electorales.

