Vamos por más empleos

Durante los últimos dos años, México ha perdido más de 648 mil empleos formales, de acuerdo con las cifras del gobierno, sin contar los informales, por lo que es indispensable que nuestro país cuente con acciones que atraigan inversiones y no las alejen como hasta ahora.

A pesar de sus buenas intenciones, este gobierno ha sido muy inepto en el manejo de la economía. La pandemia no fue culpa de Morena, pero no dar apoyo a los negocios sí lo es. A pesar de que en todo el mundo se apoyó a los pequeños negocios y las pequeñas empresas para que no quebraran, en México no hay apoyo, por lo que hay cada día más personas sin trabajo y más pobres.

La coalición “Va por México” y el PAN, en lo particular, proponen una Eco-economía Social de Mercado, “donde se reconozcan los derechos a la propiedad privada de todas las personas, al emprendimiento, a la libre elección de ocupación, a la libre competencia, a la cooperación voluntaria y al libre intercambio de bienes y servicios. La acción del Estado debe complementar subsidiariamente las acciones de empresas, organizaciones civiles, familias y personas”.

El gobierno no genera los alimentos ni los productos necesarios para la vida ni la mayoría de los servicios, toda esta riqueza necesaria para vivir se da gracias a personas concretas que diariamente emprenden negocios en el campo, la industria o el sector de servicios. El Producto Interno Bruto de nuestro país se forma con lo que campesinos y agricultores producen, con lo que fabrican las industrias de ropa, celulares, materiales de construcción, refacciones, etc., y con los servicios de mercados, tiendas, fondas, hoteles y muchos más. El gobierno cobra impuestos a todas estas personas y sociedades emprendedoras, y ese dinero derivado de los impuestos lo invierte en obras públicas, servicios de salud, fomento de la seguridad y la educación. Al menos, eso es lo que debería ocurrir.

La mejor forma para incrementar los empleos es que haya más emprendedores, más “changarros”, más inversión, y para eso se necesita que se tenga confianza en el país y haya seguridad jurídica y social. México nos necesita a todos. Basta ya de mensajes de división, de peleas, de confrontación.

El PAN sí sabe cómo manejar la economía. Los estados y municipios que gobierna el PAN son los que atraen más inversiones, generan más empleos y tienen más desarrollo económico, por lo que las familias viven mejor.

Necesitamos una mayoría en la Cámara de Diputados para que haya más recursos para apoyar a los pequeños negocios, para reorientar el gasto del gobierno hacia proyectos útiles, productivos y técnicamente viables.

La alianza “Va por México” no va a quitar ningún apoyo, sino propondrá mejores. La austeridad debe ser para el gobierno, para que no despilfarre lo que con tanto sacrificio se paga con impuestos. La austeridad no debe ser para las familias, ellas se merecen mejores salarios y una vida digna.

@basiliodelavega