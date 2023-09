¡Vayan todos a mi viña!

Como ya sabemos Jesús es un maestro bastante pedagógico. Muy claro, puntual y directo. Su pasión es la realización del Reino; quiere que todos se enamoren, así como él, de este proyecto que el Padre ha querido para el mundo. El reino es Jesús, ahora bien, no es que en la Escritura encontremos un único lugar en el que se agote todo lo que el Reino implica y comporta, la comprensión del Reino se va alcanzando de manera progresiva, y a modo de rompecabezas se van juntando las piezas en los discursos del Señor, en sus palabras, en sus gestos, en sus parábolas, en sus milagros; cada uno de ellos nos va ofreciendo algunas pistas para completar el rompecabezas de lo que es el Reino.

Uno de los personajes centrales de esta parábola de Mateo es el propietario de una gran finca, que sale a diferentes horas a buscar, él mismo, los trabajadores. Tal parece que no está de acuerdo con perder el tiempo y ver la vida irse sin que se tome partido y se pongan manos a la obra. Es un dueño que sale en diferentes momentos del día a recorrer los caminos y buscar gente que tenga deseos de trabajar. Lo que parece paradójico es que en esta parábola no aparece uno solo que no quiera trabajar. Todos acceden, todos aceptan, todos quieren ir a trabajar a la viña. Este buscador incansable es Dios, Él siempre sale, a las diversas horas de nuestra vida, a llamarnos.

El mundo está lleno de gente buena, que se involucra con el proyecto del Señor y que pone manos a la obra, que va y trabaja, se entrega, se desgasta, hace lo que tiene que hacer y punto. No levanta polvo, no llama la atención, hace sus quehaceres en el silencio de quien es consciente de hacer lo que debe hacer y ya. El mundo está lleno de esos buenos obreros callados, silenciosos, que toman la llamada del Señor y se entregan a la misión sin reflectores, sin estridencias, sin llamar la atención. Eso trata la parábola en todo el cúmulo de obreros que hicieron lo que tenían que hacer y se retiraron satisfechos.

El mundo no trata sólo de lo bueno, afortunadamente no hay únicamente gente buena que hace lo que debe hacer. El mundo también tiene gente inconforme, que reclama, que exige más de lo que se ha ganado y que siempre busca su propio beneficio. Los cristianos, unas veces somos como los obreros callados y satisfechos, y otras veces somos como el obrero exigente y egoísta que sólo piensa en sí mismo. Que no sabe gozar y alegrase con el éxito de los demás.