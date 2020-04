Ven a WTC como hospital alternativo

Object preview

A José Manuel Urreta Ortega, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Veracruz, le gustan los reflectores, a veces en exceso, por lo que lo han etiquetado como protagónico.

Pero al margen de eso, tiene observaciones acertadas. Hace unos días planteó que el World Trade Center (WTC), localizado en Boca del Río, debe ser considerado como sitio para instalar un hospital alterno en caso necesario, especialmente en esta zona donde existe el mayor número de casos confirmados y sospechosos de Covid-19, y aunque sólo se registre una muerte por esta causa, cuestión poco creíble. Ese recinto, en otros casos de emergencia, ha sido utilizado como albergue por el DIF estatal y Protección Civil y ha servido perfectamente para atender a cientos de personas. Otro inmueble que cumple con características de alojamiento y también podría habilitarse como lugar para atención médica es el auditorio Benito Juárez, en el puerto de Veracruz. Los dos recintos son administrados, uno por el Gobierno del Estado y el otro por el DIF estatal, de manera que podría hacerse sin mayor demora. Lo dicho por el señor Urreta debe considerarse con seriedad, pues en Hidalgo, por ejemplo, se instaló inclusive un hospital provisional, inflable, para prepararse ante la contingencia. Además, como bien señaló el dirigente del CCC, en España, Francia, Italia o Estados Unidos se han dispuesto de espacios emblemáticos para este fin, incluso para que sirva como depósito provisional de personas fallecidas, que afortunadamente no es el caso de México en este momento, pero existe la posibilidad de que pueda serlo. Otra cuestión importante son las medidas de prevención sanitaria que han tomado las autoridades municipales de Veracruz y Boca del Río, las cuales causan sorpresa e incluso generan críticas en algunos sectores políticos, debido a que van más allá de las dictadas por los gobiernos federal y estatal. Por ejemplo, con personal de Protección Civil, apoyado por patrullas policiacas, pedir a familias y grupos que abandonen las playas y mantener un amplio dispositivo de vigilancia para invitar a las personas que pasean en la calle a que regresen a sus casas, con el fin de evitar la propagación de la enfermedad del coronavirus. Antes, determinó horarios de cierre de bares y establecimientos de diversión, y autorizaron que solamente los locales de alimentos mantuvieran su operación sujetándose a respetar la ‘sana distancia’ entre los comensales. Por fortuna, no se han registrado incidentes. Las personas son conscientes de que estas disposiciones son de beneficio para todos los veracruzanos quienes, en su mayoría, no fue necesario resguardarse en sus hogares con medidas coercitivas. Enhorabuena.

PAPANTLA, FOCO DE VIOLENCIA

El crimen de cuatro personas en un domicilio particular de Papantla vuelve a colocar a esa ciudad como un foco de violencia en la entidad, y por la forma en que se presentaron los hechos, todo hace pensar que se trató de un ajuste de cuentas entre grupos delictivos. Murieron dos mujeres, un hombre y un menor de edad a manos de sicarios que llegaron y dispararon en contra de quienes ahí se encontraban, salvándose milagrosamente de morir otro niño que pudo resguardarse en la parte trasera de la casa, aunque resultó herido. Es una masacre que se agrega al asesinato de la periodista María Elena Ferral, la semana pasada, y frente a lo cual no hay hasta el momento indicios de los responsables ni alguna estrategia que pueda disuadir que se presenten nuevos hechos de sangre. ¿Qué pasa en la llamada ciudad que perfuma al mundo? Ese municipio ha sido tomado como refugio de los grupos delictivos que operan en toda la zona norte. Algo deberá implementarse para salvar a los habitantes de ese bello lugar del estado.

