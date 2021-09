El asunto no es sólo que Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal lo tengan claro, sino que buena parte del morenismo teme que, a pesar de ello, Sheinbaum acabe agenciándose la candidatura rumbo al 2024.

“AMLO quiere irse dejando una mujer en la Presidencia, se le ha metido en la cabeza hacer historia con ello, el problema es que difícilmente ganaría la elección”, me dicen fuentes consultadas en Palacio Nacional.

El auténtico temor del sector mayoritario en la 4T es que Ebrard y Monreal decidan, en su momento, cuando la decisión del Presidente no les favorezca, “tomar sus canicas e irse a buscarla por otro lado”. Y es que cualquiera de ellos, cobijado por el otro (o por algún partido opositor), podría arrebatarle un buen número de votos a Sheinbaum, incluso ganarle.

El empecinamiento de AMLO para que la Jefa de Gobierno sea candidata podría ser la debacle de su movimiento en el 2024. “Vencer a Claudia es fácil en este momento, y sabes que le tengo aprecio”, le dijo Adán Augusto López a su entrañable amigo y paisano. “Necesito que convenzas a Marcelo y Ricardo de trabajar juntos para ella”.

Sin embargo, AMLO sabe que es la última oportunidad de Ebrard para buscarla, y que Monreal de ninguna manera cedería (otra vez) ante Sheinbaum, como lo hizo cuando se quedó sin la candidatura de Morena para la CDMX. “Tenemos que evitar una fractura mayor, y esta lucha de grupos nos dará complicaciones”, dijo el Secretario de Gobernación.

Las encuestas privadas de los “dos López de Palacio” arrojan que si hoy se celebraran elecciones, aún ganaría Morena, más no por la imagen de Sheinbaum, sino por los activos de AMLO, Ebrard y Monreal, además de la inexistencia de un candidato o candidata clara por parte de la oposición, asunto que llegado el momento será totalmente diferente.

“Congraciar a Ebrard con Sheinbaum es difícil, pues a Marcelo no le gustó que le cargaran todo lo ocurrido con la línea 12 del Metro, y por su parte, Monreal no puede ver ni en pintura a Claudia por aquella candidatura para la CDMX, aunque trate con ella diplomáticamente”, me dice una persona que todos lo días platica con AMLO.

“No le puedes ofrecer a Monreal la CDMX, no te aceptará otro premio de consolación, y Marcelo renunciaría antes de declinar. Necesitas hablar con los dos otra vez, y si no logramos jalar parejo, deberemos meditar en cambiar a nuestra candidata”, dijo Adán Augusto López. “Y si del otro lado ponen a alguien fuerte y se unen, de ninguna manera ganaríamos con Claudia”.