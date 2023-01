Venturoso 2023

No, en esta ocasión no voy a escribir sobre el gobierno que tenemos y sus pésimas políticas públicas que no han hecho padecer angustias, temor, sobresaltos, desesperanza, y quizás llorar algún familiar desaparecido o muerto.



Hay, como cada semana, suficientes acciones emanadas de la 4T, como para articular una discutible columna con todos ustedes, pero no, hoy no porque es año nuevo, y el primer día laborable de éste.



Tú y yo hemos escrito 365 páginas del año que recién terminó, y tenemos 364 en blanco del que apenas ayer inició.



Reflexionemos qué vamos, o qué queremos plasmar en ellas, tomando en cuenta nuestras experiencias del año viejo, y la de años anteriores, que nos han hecho más sabios, tanto por los aciertos conseguidos como por los errores cometidos voluntaria o involuntariamente.



Todos los sueños que no pudiste cristalizar en 2022 deben ser tus metas, tus objetivos en este año.



Proponte que sea mejor que el anterior, donde puedas superar todas las dificultades que no pudiste hacerlo. Si tuviste paz, que la sigas disfrutando. Si tuviste felicidad, que la sigas viviendo y superando. Si tuviste salud, que en este 2023 no te alcancen las enfermedades, o la muerte de tus seres queridos, para que sigas conviviendo con ellos. Si no tuviste empleo, que en éste lo consigas y que sea su remuneración la suficiente para que te alcance a satisfacer tus necesidades más elementales y las de tu familia. Si tu sueño sigue siendo tener una vivienda, esfuérzate todos los días para ahorrar para conseguirla. Si por desgracia algún familiar o tú fuiste extorsionado, asaltado, secuestrado, lo que te hizo vivir en la zozobra mucho tiempo, que jamás vuelvas a vivir esos malos momentos en este año nuevo.



Que sean 12 meses de alegrías, 52 semanas de éxito y 364 días de armonía espiritual, porque así, y solo así habrá salud contigo, con los tuyos y tus amistades.



Sé muy bien que todos estos objetivos son muy difíciles de conseguir aquí, en nuestra patria. Llevamos muchas décadas tratando de lograrlos, por más esfuerzos que día a día ponemos, y al que se suman nuestras familias, pero no dejes que el pesimismo te abrace, y lucha al lado de miles más que quieren sacudirse a los malos gobernantes que, como candidatos han prometido el paraíso mismo, y ya en el poder no han honrado la palabra empeñada.



Estamos a tiempo de construir un solido hogar, donde reine la esperanza de una vida mejor. Esa debe ser nuestra meta.



Pongamos de nuestra parte para que nuestros sueños se hagan realidad en este 2023, y alcancemos la alegría y la felicidad. Que así sea, estimado lector, para este 2023.



