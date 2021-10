Veracruz, con moderna unidad forense

La Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses, inaugurada este miércoles en Nogales por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez...

Es un acto de justicia del estado de Veracruz a la impunidad que ha prevalecido en el caso de los desaparecidos en la entidad, cuyos familiares cargan, con pesar, el dolor de no saber en dónde está el hijo o la hija que un día salió de casa.

“Aquí, en Nogales Veracruz, está la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses más moderna de todo el país y aquí está latente el deseo de quienes encontrarán la certeza de que las vidas de las víctimas, convertidas en memoria, marcan el camino a la justicia”, dijo la fiscala Verónica Hernández Giadáns.

“Como Fiscal General del Estado de Veracruz tengo un compromiso irrestricto con la justicia. Sé del momento histórico que me corresponde y conozco el desafío de cada acción que asumo. No me tiembla la mano cuando se necesita procurar que el orden legal se preserve, para garantizar el Estado de Derecho”.

“Lo que más me motiva y me llena de orgullo es que como veracruzana tengo la oportunidad de transformar y hacer más justo a mi estado Veracruz y hacer más fuerte a mi país, México”, dijo durante el acto protocolario, comentándole al presidente Andrés Manuel López Obrador que “en Veracruz la Fiscalía General del Estado tiene el firme compromiso de trabajar de manera coordinada con el señor gobernador para promover siempre la búsqueda de la verdad, garantizar la justicia y promover la paz social”.

A su vez, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez indicó que Veracruz no podía quedarse atrás en la procuración de justicia después del legado tan lastimoso en materia de desapariciones; “hoy podemos decir que vamos a cumplir con quienes buscan a sus seres queridos”, asentó, destacando la coordinación de los tres órdenes de gobierno para devolver a las familias una esperanza fehaciente y clara de que los vamos a encontrar donde estén y, “sin un espacio como éste, hubiera quedado en una buena intención”.

Señaló que, a la par del proyecto, está en construcción la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses y un panteón forense en Coatzacoalcos, subsidiados por la Federación, de manera que la zona sur tenga un lugar digno para resguardar los restos de personas que han sido encontradas, pero aguardan el momento de ser identificadas y devueltas a sus familiares.

Finalmente, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, comentó que la importancia de crear este centro en Nogales no sólo radica en contar con las mayores capacidades profesionales e institucionales, sino en dar respuesta a un derecho humano fundamental: el de la identidad.

“Con ello atendemos la demanda de las familias que buscan un ser querido y la de muchas otras que reclaman un trato digno y respetuoso de aquellos que perdieron la vida, pero no sus derechos; y estos servicios son un paso importante para lograrlo”, aseveró.

