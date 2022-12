Veracruz, con un gobierno transformador

Vamos cerrando el año con esperanza, esa fuerza invisible que nos ha movido a los mexicanos para creer que es posible un cambio de paradigma desde los postulados de la Cuarta Transformación. Los hechos contundentes de los gobiernos que encabezan el presidente Andrés Manuel López Obrador en el país y Cuitláhuac García Jiménez, en Veracruz, saltan a la vista.



Tuve la oportunidad de asistir hace algunos días al “Desfile Iluminado Orgullo Navideño”, organizado por la Secretaría de Gobierno que preside el ingeniero Eric Cisneros Burgos y fui testigo del ánimo y la alegría de los capitalinos. En todo el territorio veracruzano se siente esa vibra positiva que no es otra cosa que la esperanza de que vamos caminando hacia un futuro mejor.



También observé con atención la comparecencia del gobernador en el Pleno de la LXVI Legislatura al cerrar la glosa de su informe y creo que vale la pena refrendar lo ahí señalado, para insistir, estimado lector, que la esperanza si bien es una fuerza interior invisible, se fundamenta en la realidad por hechos concretos de hombres y mujeres que trabajan por un gobierno efectivo, de resultados concretos y tangibles.



En Veracruz, así lo destacó el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, se redujo la deuda pública, ese mal, heredado desde el gobierno de Miguel Alemán Velasco, que hicieron crecer los mandatos de Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares. Ese fardo gigantesco, que permitió el enriquecimiento de cientos de funcionarios públicos que hoy gozan de impunidad, quedó como una herencia para este gobierno que ha tenido que sanearla para seguir adelante.



Reducirla ha representado para el gobierno de la 4T apretarse el cinturón y priorizar el gasto. Hoy, esa estrategia del gobierno cuitlahuista ha permitido romper récord en obras en salud, justicia social y mejoras en seguridad. Se dice fácil, pero imagínese usted cargar una roca monumental como lo es la deuda pública heredada. Con todo, se ha avanzado enormemente.



La deuda total heredada fue de 87 mil 207 millones de pesos, 44 mil 355 de eso ante los bancos, lo que genera intereses mayores a los 4 mil mdp anuales. Hoy han sido pagados cerca de 13 mil y al cierre de este año el monto se redujo a 74 mil mdp. “¡Cómo creen que vamos a olvidar tanta transa! Año con año se los vamos a recordar hasta haber pagado el último peso de esa ominosa deuda que dejaron, porque se llevaron miles de millones a sus bolsillos”, dijo el mandatario.



No obstante, está siendo atendida la gran demanda de infraestructura y obra pública en diferentes sectores; un ejemplo es el rescate del sistema de salud, de ahí que el titular del Poder Ejecutivo mostró fotografías de la nuevas construcciones, rehabilitaciones, mantenimiento y equipamiento, dando fe de los hechos irrefutables de un Gobierno transformador.



“Traje las evidencias aquí donde algunos todavía se pavonean diciendo que todo está mal en la Cuarta Transformación, pero en su momento fueron cómplices y no hicieron nada contra ese atraco al pueblo; por el contrario, lo aplaudieron porque pertenecieron a esos gobiernos”, dijo el gobernador.



Así que las pruebas ahí están, porque la 4T en Veracruz sigue avanzando con resultados.



@YairAdemar