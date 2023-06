Veracruz, ejemplo nacional de inclusión

Dicen que querer es poder y así quedó demostrado con la reforma aprobada este miércoles en el Congreso local para incorporar la talla baja como una condición de discapacidad en la ley. Como diputada y como veracruzana me siento muy satisfecha de haber dado este paso histórico en el reconocimiento pleno de los derechos humanos de todas y todos.



Ahora, por ley, la 822, los derechos y libertades fundamentales son reconocidos a todas las personas con discapacidad, sin distinción por origen étnico o nacional, sexo, preferencia sexual, edad, talla baja o cualquiera otra alteración de talla, condición social, económica, de salud o jurídica, apariencia física, género, características genéticas, situación migratoria, embarazo, lengua, religión, opiniones, identidad o filiación política, estado civil o alguna otra condición. Y son tomados en cuenta en todas las políticas y programas, la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, con especial atención a la salud, la educación, el empleo y la accesibilidad a los espacios y el transporte público.



Como se lo comenté la semana pasada, lo anterior surgió a raíz de la consulta que hicimos en el Palacio Legislativo en apego a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para lo que convocamos a las personas con discapacidad en el Estado —con especial relevancia a las de talla baja o gente pequeña—, incluidas niñas y niños con discapacidad, sus familias, personas que las cuidan o apoyan, así como organizaciones e instituciones de y para personas con discapacidad.



Las preguntas que les hicimos fueron si consideraban que la talla baja es una discapacidad física; que en lugar del término “trastorno de talla”, cuál era el más adecuado para que la Ley se refiriera a este grupo de población y si estaban de acuerdo en que la talla, la condición económica, el embarazo en el caso de las mujeres, la identidad política, la lengua, la situación migratoria o las preferencias sexuales de las personas con discapacidad NO sean motivo de discriminación y que así se considerara en la Ley 822.



Fue por demás valiosa la participación de representantes de asociaciones y organizaciones civiles como Recapacidad y Libertad A. C., Gemma Cabrera; Observatorio Cívico Social, Juan Carlos Yáñez Rivera; Radiodirección Social, A. C., César Arturo Díaz Trejo; Trotamundos sin Límites, Orizaba y Mujeres con Propósito, Isabel Oyuki Nieto Zárate; Soy tu Reflejo, Tierra Blanca, Miguel Alejandro Candia Rivera; Somos Pequeños Veracruz, A. C., Jacob Zayas García; Lazos de Acero, A. C., Priscila Nataly Labastida Vega; Enseñas para la Inclusión, A. C., Miguel Ángel Preciado López; Líder Hazlo, A. C., entre muchos otros más. Con sus respuestas, junto con mis compañeros Ana Míriam Ferráez Centeno y el "diputade" Gonzalo Durán Chincoya, construimos la iniciativa que hoy, afortunadamente, ya es una realidad. Así, no solo hemos avanzado en el reconocimiento de los derechos de todas y todos los veracruzanos, sino que somos un ejemplo nacional de inclusión. ¡Seguimos trabajando!





@AniluIngram



Coordinadora Grupo Legislativo PRI



Congreso Local