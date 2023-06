Veracruz, entre el calor, los apagones y las altas tarifas

Los reportes meteorológicos de los últimos días han dado cuenta de temperaturas de más de 40 grados en 22 estados del país, entre esos Veracruz. Por las noticias nos hemos enterado también que, en Coatzacoalcos, por ejemplo, la sensación térmica ha sido de 55 grados y vamos para largo.



Los efectos del domo ubicado sobre el Golfo de México han sido directos en los bolsillos de cientos de miles de familias porque es imposible estar sin un ventilador, pero también en la salud, por el incremento en las enfermedades gastrointestinales y las muertes que han provocado los golpes de calor.



Empecemos por el tema económico. Cuando fui diputada federal en la pasada Legislatura, uno de los puntos prioritarios en mi agenda legislativa fue la reducción de las tarifas de energía eléctrica por dos razones. La primera que es el colmo que siendo un estado productor de electricidad paguemos tarifas tan altas y segunda, que con estas temperaturas que año con año nos pegan en la costa, se ensañen con el cobro a las familias y a los negocios.



En 2020, por ejemplo, frente a frente, durante una comparecencia, le pedí a Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), explicara los desmedidos incrementos en los recibos de luz durante la pandemia del Covid-19, pues veracruzanas y veracruzanos me habían reportado que les habían llegado sus recibos hasta 600% más altos sin tener aire acondicionado.



Incluso, en el Grupo Parlamentario del PRI lanzamos en ese entonces una campaña digital denominada #reciboslocos, a través de la cual miles de ciudadanos dieron a conocer por medio de fotografías el incremento ilógico que tuvieron que pagar.



También, junto con otros compañeros diputados, de diferentes partidos políticos, me adherí a una iniciativa de reforma al artículo 139 de la Ley de Industria Eléctrica para poder reducir las tarifas tomando en cuenta condiciones particulares de los municipios y regiones, como son la sensación térmica e indicadores socioeconómicos; es decir, que se pague menos luz donde hace más calor o donde hay mayor marginación. Sin la intención de ser ave de mal agüero, no me quiero ni imaginar cómo van a llegar los recibos de luz en los próximos días, con estas altas temperaturas, por lo que urge seguir impulsando estos temas.



Ahora bien, pese a lo caro que es el servicio en Veracruz, éste es deficiente; sino pregúntenles a los vecinos de la J. B. Lobos o a los de la colonia Formando Hogar e Ignacio Zaragoza, en el Puerto de Veracruz, quienes constantemente se quedan sin luz, por lo que han tenido incluso que bloquear calles. En esta misma semana también, que ha sido sumamente calurosa, se quedaron sin luz en el Mercado de Artesanías y, en la primaria Ricardo Flores Magón, de plano hasta tuvieron que suspender clases. Leí con tristeza y preocupación que un hombre perdió su insulina porque en la colonia Manlio Fabio Altamirano, de Boca del Río, se quedaron también sin luz. Un tema recurrente que advertimos en su momento desde Tribuna.



Lo peor es cuando la ineficiencia del servicio cobra vidas, como en Coatzacoalcos, donde un padre y su hija murieron intoxicados, pues al quedarse sin luz pusieron una planta de gasolina para soportar el calor, lo que les costó la vida. Insisto: la CFE cobra mucho, pero el servicio deja que desear, por lo que como ahora como legisladora local sigo pendiente de ese tema para insistir en que la Federación escuche a los expertos y tome cartas en el asunto.



No está de más recordarles que hay que tomar precauciones ante estos calores que nos seguirán pegando: tome mucha agua, evite salir en las horas de mayor sol y, si lo tiene que hacer, protéjase para evitar un golpe de calor, para cuidar su salud. Las altas temperaturas seguirán pues recién llegó el verano. Nuestro camino es largo.



@AniluIngram



Coordinadora Grupo Legislativo PRI



Congreso Local