Veracruz es nuestro: 2 años representando a mi gente

Bien dicen que no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza, y me toca a mí rendir cuentas, luego de dos años en que he tenido el honor de representar a mi Veracruz y a su gente como diputada federal.

También dice un dicho que las cuentas claras y el chocolate espeso, por eso el próximo 17 de diciembre presentaré mi segundo informe de labores legislativas. La pandemia por el Covid-19 no es pretexto para no explicarle a mis paisanas y paisanos todo lo que he hecho en defensa y en pro de la entidad y de las familias de México; por el contrario, el confinamiento me obliga a ser mucho más creativa para entregar mis resultados, sin que esto represente un riesgo para nadie.

Estos dos años han sido satisfactorios para una servidora, a pesar de tener que enfrentarme a la aplanadora legislativa, pues estoy convencida de que Veracruz es nuestro y que podemos, juntos, con trabajo y con valores, recuperarlo, devolverle ese brillo que le han quitado, ese papel preponderante que durante siglos ha tenido en el contexto nacional.

Es innegable que en estos casi nueve meses, ante la falta de apoyo de las autoridades federales y estatales, el veracruzano ha sacado la casta; ha demostrado ser empático, solidario, que nos tenemos los unos a los otros.

Ese es el ejemplo que todos los días he llevado a San Lázaro: con tenacidad y arrojo para defender lo que nos corresponde, las causas sociales que el gobierno del supuesto cambio ha relegado; con bravía he acudido a la tribuna para que se escuchen los justos reclamos de empresarios de todos los tamaños, de las familias cuya economía está resentida, de las víctimas que han intentado invisibilizar en un estado que clama justicia, desarrollo y modernidad.

Ya les contaré a detalle en mi segundo informe lo que he hecho por Veracruz, por las niñas y las mujeres, para que vivamos seguras y plenas, porque aunque no seamos una prioridad en la agenda de este gobierno morenista, en la mía y en la del grupo parlamentario del PRI, del cual soy vicecoordinadora, sí. También daré cuenta del trabajo de gestión, el cual en estos tiempos singulares, tan complejos, ha tomado mayor relevancia.

Así, a las 5:00 de la tarde del jueves de la próxima semana, en el “Pop Car Cinema”, ubicado en el Km. 4 de la carretera Antón Lizardo, de la Riviera Veracruzana, en el municipio de Alvarado, rendiré mi informe, con la finalidad de que quienes asistan vayan en su automóvil, con cubrebocas, y aprovecharemos, en sana distancia, para disfrutar de una función de cine, cada quien desde su unidad. También lo podrán seguir desde la comodidad y seguridad de su hogar, a través de mis redes sociales.

Tengan algo muy presente: Veracruz es nuestro y de nadie más. Es nuestra responsabilidad recuperarlo; ¡juntos lo podemos hacer! ¡Cuento con ustedes el próximo 17 de diciembre!

Diputada federal del PRI

@AniluIngram