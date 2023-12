Veracruz, gobierno cercano a la gente

En estos últimos años, Veracruz se ha caracterizado por tener un gobierno cercano a la gente, atento, que escucha y sobre todo que resuelve sus problemas. Sí, a pesar de las dificultades que se heredaron, a pesar de la deuda, de la inseguridad, de todos los daños que provocaron los malos gobiernos. Y claro, también hay que decirlo, a pesar de los intereses de grupos que han utilizado la política para presionar y lucrar para mantener su status quo.

La cercanía con la gente no sólo es un arma política, es una habilidad estratégica para llevar a cabo los fines que se buscan en un cargo. No. La cercanía es la esencia de la política, porque el hombre o mujer que ostenta un cargo público lo tiene para el servicio, para atender a la gente que lo puso ahí, que le dio su voto y su respaldo. No hay otra ruta para gobernar que el estar cerca, atender lo local, lo inmediato, lo que afecta a las personas en el ámbito de lo más sencillo.

Y es justo en lo local en donde los gobiernos debemos concentrarnos. Por eso me dio mucho gusto acudir hace algunos días a Las Vigas de Ramírez, para festejar los 150 años de ser municipio libre. Ubicado en una zona estratégica, al pie del llamado Camino Real, que unía Veracruz con la Ciudad de México, aquí nacieron, por citar algunos, el gran maestro Rafael Ramírez Castañeda, un destacado educador, maestro normalista y uno de los grandes impulsores de la Escuela Rural Mexicana. También, don Sergio Obeso Rivera, sacerdote católico, arzobispo de Xalapa y Cardenal.

Con la representación del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y del encargado de despacho de la Secretaría de Gobierno, Carlos Juárez Gil, le recordé a los habitantes de esta demarcación que la lucha social, el bienestar de los que menos tienen y la igualdad es lo que nos mantiene unidos en busca de esta transformación que llegó a Veracruz, ofreciendo lo que nuestros antepasados buscaban al luchar por ideales y causas justas que es el bienestar de todas y todos.

Recordar la historia que hemos construido es de vital importancia para todos los veracruzanos. No debemos olvidar que la lucha, cualquier lucha que se emprende, siempre tendrá resultados favorables. Recordar no sólo es volver a vivir, como dice el clásico eslogan, sino darle proyección de compromiso y de acción para seguir labrando el futuro.

Por otro lado, conviene recordar que el municipio es la base para lograr el desarrollo de México. En Veracruz reconocemos esa importancia y buscamos fortalecer sus capacidades para que siga siendo motor de la competitividad, del crecimiento económico y sobre todo, base para la gobernabilidad.

Junto con el reconocimiento a todos los pobladores de Las Vigas, en este histórico aniversario, nuestro compromiso como gobierno estatal para seguir respaldando a la primera célula, a la más cercana, que juega papel estratégico en la transformación de la vida de las personas y sus comunidades.

ATENCIÓN A VÍCTIMAS

En estos días tuve la oportunidad también de visitar y reunirme con Christian Carrillo Ríos, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas. Para el gobierno de Veracruz este ha sido un tema fundamental, toral, estratégico, porque tiene que ver con el dolor de quienes han sido víctimas por diversos actos delincuenciales. En la Subsecretaría de Gobierno estamos trabajando de manera coordinada para garantizar a las y los veracruzanos el acceso a la justicia social.

Sí, más allá del pasado, en el presente, todo veracruzano que se ha visto agraviado, que se encuentra en carácter de víctima, merece ser atendido. No se trata sólo de un acto de consuelo. No, se trata de materializar la justicia, de que las y los veracruzanos sean escuchados, atendidos y sobre todo, que se les haga justicia. Por ellos seguiremos trabajando sin descanso.

Comentarios: Facebook Yair Ademar Dominguez Twitter @YairAdemar