Veracruz, huracanes y cambio climático

En 2021, la Universidad Veracruzana (UV) coeditó, junto con la Universidad de Colima y el Ciesas, el libro Historia y memoria de los huracanes y otros episodios hidrometeorológicos extremos en México, texto imperdible, dado que nuestro estado y el país son siempre vulnerables a estos fenómenos.

Durante más de una década los investigadores hicieron un catálogo de los huracanes de cinco siglos: lluvias excesivas, granizadas, trombas, aluviones e inundaciones que nos hacen reflexionar sobre el cambio climático.

Recordemos que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé para este 2024 de 20 a 24 ciclones tropicales en el Atlántico -apenas han llegado a nuestro estado Alberto y Chris; y Beryl está en puerta-; de esos, 12 serán tormentas tropicales. Solo van tres fenómenos y ya hay daños en 35 de los 212 municipios veracruzanos. No sabemos cómo nos tratarán Debby, Ernesto, Francine, Gordon, Helene, Isaac, Joyce, Kirk, Leslie, Milton, Nadine, Oscar, Patty, Rafael, Sara, Tony, Valerie o William, por lo que debemos permanecer atentos.

Hemos aprendido de la tragedia provocada por otros fenómenos, como Stan o José, ambos en 2005, y también de Grace, en 2021, que nos pegó dos veces; cada uno lo hizo con millonarias pérdidas materiales y, peor aún, cobrando vidas; Aun así, nuestras medidas de protección civil salvan muchas vidas y son ejemplo nacional por su implementación, pero claro, hay mucho por hacer aún.

Y no, no me refiero únicamente al trabajo de las autoridades de los tres niveles de gobierno, sino también a lo que nosotros, como ciudadanos podemos sumar, porque muchos de estos embates han sido agudizados, insisto, por el cambio climático.

Pudiera parecer un simple gesto no tirar basura a la calle, pero eso ayudaría a evitar muchas las inundaciones, pues cada botella, cada bolsa termina taponeando una alcantarilla. Si separamos la basura, ayuda a nuestro entorno; si cada uno plantamos un árbol, seguramente las sequías serán menos agresivas. Cada sombra se agradece cuando el termómetro nos marca 30 o 40 grados en nuestro estado y no necesitamos dinero, ni pedir permisos laborales, es solo cuestión de voluntad, de compromiso con nuestro presente y nuestro futuro.

¿Con qué más podemos ayudar? Haciendo caso de las advertencias que nos hace Protección Civil o las autoridades en esta época de intensas lluvias. Si hay que dejar nuestro hogar e ir a un albergue, hagamos caso porque es nuestra vida la que está en riesgo. No juguemos al valiente intentando cruzar vados, porque por eso suceden las tragedias y estemos atentos de los canales oficiales de información.

Esta temporada apenas está iniciando, así que seamos cautos y ayudemos en lo que podamos. Por cierto, si usted quiere conocer más sobre la historia de los huracanes, el libro que le citaba al inicio se encuentra disponible en Acceso Abierto en su versión digital para copiarse, distribuirse y transmitirse con fines no comerciales en el portal de Ciesas. No deje de leerlo.

@AniluIngram

* Diputada local del Grupo Legislativo Mixto Por Amor a Veracruz Verde.