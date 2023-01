Veracruz: para ponernos de acuerdo, cuenten conmigo

En 495 días vamos a elegir al nuevo Gobernador de Veracruz, quien tendrá la enorme tarea de devolver la paz, la tranquilidad y el bienestar social y económico a los veracruzanos.



Quienes aspiramos a gobernar Veracruz debemos ponernos de acuerdo para hacer frente a la 4T. Para ello, cuenten conmigo.



Por esta razón, en septiembre del año pasado propuse al gobernador Cuitláhuac García Jiménez la integración de un Grupo Plural para la elaboración y ejecución de una agenda de emergencia para Veracruz. Tristemente, la respuesta fue el silencio y el desprecio a la ley, buscando esconder la gravísima situación de inseguridad y violencia que vive Veracruz.



Esto me llevó a tomar dos acciones específicas: presentar una demanda de amparo en contra del Gobernador para exigir que dé una respuesta pública a la propuesta; y el mismo tiempo, iniciar un recorrido por los 212 municipios del estado para cumplir con el objetivo de integrar un grupo plural y elaborar una agenda de emergencia a partir de las demandas de los veracruzanos de todas las regiones.



Durante mi visita al norte del estado, la respuesta ha sido sorprendente. La gente no sólo ha expresado su frustración, hartazgo y enojo por la situación económica y social, sino que está dispuesta a expresarla públicamente, sin temor al autoritarismo y persecución que ha distinguido a este gobierno.



Escuché y dialogué con personajes muy respetados en sus municipios; con dirigentes políticos y sociales marginados y excluidos por pensar diferente. También me reuní con organizaciones de trabajadores, empresarios y pequeños comerciantes que sufren la incapacidad del gobierno para impulsar la reactivación económica.



Realicé entrevistas y encuentros con representantes de distintos medios de comunicación, plurales e independientes, quienes sufren el acoso y la asfixia comercial e informativa del gobierno.



Resultado de esta primera gira de trabajo, y ante la demanda reiterada de la gente, iniciamos dos proyectos muy importantes: reforzar la iniciativa “Veracruzano Inocente” para revisar los casos de personas recluidas injustamente en las cárceles veracruzanas; y la promoción de amparos federales en contra del cobro y las sanciones impuestas por el reemplacamiento vehicular.



En el primer caso, “Veracruzano Inocente”, busca reestablecer el sistema de justicia en Veracruz ante violación sistemática a los derechos humanos y al debido proceso. No se trata de amnistía. Se trata de garantizar desde la ciudadanía lo que el estado ha negado a muchos veracruzanos inocentes: la justicia.



Como lo explica uno de los abogados mejor preparados en el país en materia de derechos humanos y promotor de esta iniciativa, Tomás Mundo Arriasa, el 70 por ciento de los reclusos que se encuentran privados de su libertad en las cárceles del estado, no cuentan con sentencia, y la mayoría fueron detenidos por delitos menores.



En el segundo caso, buscamos defender –con el apoyo de barras y colegios de abogados- los intereses de miles de propietarios de vehículos que no estarán en condiciones de llevar a cabo el reemplacamiento exigido por el Gobierno del Estado y cuyo propósito es recaudar más dinero ante el despilfarro y la corrupción del gobierno. ¡Nos vemos muy pronto!



