Veracruz: territorio Claudia

Dos cosas quedaron muy claras este sábado en Coatzacoalcos. La primera, que en México y en Veracruz es tiempo de las mujeres. Y la segunda, no menos importante, que Veracruz, definitivamente, es territorio Claudia.



Quien no lo esté registrando así se está equivocando por mucho.



Nuevamente vimos juntas a Claudia Sheinbaum y a Rocío Nahle. Las vimos como son ellas: brillantes, seguras, empoderadas, dueñas de la situación, lideresas indiscutibles, convencidas y convincentes.



Mujeres de la Cuarta Transformación comprometidas con la necesidad de continuarla muchos años más y plenamente capaces de encabezar, ellas mismas, esta continuidad. Mujeres con resultados a favor de la Nación, cumpliendo a cabalidad la encomienda que se les confió. La Ciudad de México bien gobernada, la Refinería Olmeca.



Pero sobre todo, vimos a la gente de diferentes lugares de Veracruz volcarse a favor de sus mensajes de aliento y compromiso. Se los platicaba el año pasado cuando fui al Informe de Claudia al Auditorio Nacional. Es una emoción colectiva difícil de explicar, una especie de fiesta, parecida a la de un estadio de futbol que celebra a su equipo favorito. Se ve en los rostros, se escucha y se siente en el ambiente.



Con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez como anfitrión de lujo, las dos mujeres que encarnan el futuro de México y Veracruz se reunieron con miles de personas en el corazón de Coatzacoalcos. La equina frente al parque y la famosísima paletería Zamora.



En una de las plazas emblemáticas del morenismo, donde Rocío Nahle fue electa diputada federal en el 2015, se ratificó un compromiso mutuo entre estas dos admirables mujeres y Veracruz.



Y bien dijo Cuitláhuac: estamos en la calle porque el Parque nos queda chico. A lo que Rocío agregaría: en la calle nació el movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador y en la calle lo continuamos.



Lo he dicho antes. Estamos viviendo un momento histórico. Lo del sábado en Coatzacoalcos fue un capítulo más. No hay dudas, ya sabemos quiénes son: son Claudia y Chío.



Y por si algo le faltaba a mi sábado para ser perfecto, mis Águilas del América le ganaron 3 a 1 al Cruz Azul. Este sábado vamos contra Pumas y yo estoy a la espera de que más amigas y amigos apuesten conmigo juguetes para darles una sorpresa a los más niños posibles el 30 de abril. Hay por ahí un seguidor de Pumas cuyo nombre empieza con C de Cuitláhuac que seguramente no se va a echar para atrás.



*Diputado local.



Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.