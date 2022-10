Veracruz, un caso de éxito

Alrededor del mundo y de la historia misma, podemos buscar y encontrar casos de éxito de personas y sociedades enteras que han salido adelante después de haber tocado fondo o haber llegado al límite de su descomposición o resistencia.

Ejemplo obligado es Japón, que después de la Segunda Guerra Mundial, devastado y destruido sale adelante y años más tarde se convierte en una potencia y un referente mundial. Si nos vamos a un caso más individual podemos encontrar en la persona de Nelson Mandela uno de los muchos testimonios inspiradores y ejemplares a lo largo de la existencia humana.

¿Qué tienen en común casos como los que estamos citando, querido lector? Desdoblemos un poco la parte histórica y encontraremos un elemento revelador en ambos casos, en la literatura que los acompañó en su existencia, incluso en sus momentos de mayor soledad: uno de los poemas japoneses más populares escrito por Miyazawa Kenji, que incluso es toda una filosofía de vida para algunos, el titulado “Sin dejarme vencer por la lluvia”, en alusión al enfrentamiento con una adversidad. Si recordamos a Mandela nos lleva al poema “Invictus”, del aclamado escritor inglés William Ernest Henley, que revela mucho de su resistencia.

Dos circunstancias, si bien diversas en muchos sentidos, tenían un suceso común, ya no tenían más opción, no había otra salida más que levantarse y salir adelante de la mejor forma posible. Algo así ocurría con nuestro amado estado de Veracruz, y con el propio México, no había más opción en el 2018 para levantar a una entidad federativa, noble, hermosa y con hombres y mujeres de bien, lo que ocurrió en nuestro estado, el elemento más observable en la transformación de nuestro Veracruz es el mismo elemento que movió a Japón y al propio Nelson Mandela, la preocupación por el otro, el apartarse del individualismo.

El concepto luce básico, sencillo, pero a la vez profundo y que es una verdad amarga, no podemos salir adelante si no pensamos en colectivo, con comunidad, si no entendemos que si al otro le va bien, nos va bien a todos, concepto por demás difícil en la política, mas no así en el servicio de la vida pública en transformación, donde este principio resulta un valor entendido para cumplir el compromiso contraído en esta empresa. Lo anterior, de la mano de dos elementos muy indispensables, con los cuales una sociedad está en continua mejoría, propia y buscando la colectiva, como lo son la paz y la justicia, no se encuentra una mejora en las condiciones de vida sin el hecho de la projimidad, como lo llama Papa Francisco I, en una de sus muchas cartas encíclicas, la titulada Fratelli tutti, donde toca este especial tema, que no es otra cosa que, palabras más palabras menos, la más elevada expresión de amor es la que se realiza en favor o en el menester del otro, sobre todo del que más lo necesita, del más débil, del más pobre en todo sentido.

Así la realidad de nuestro estado. Cuitláhuac García Jiménez se anota un éxito más tras darse a conocer las cifras reales y contundentes en materia de seguridad por parte del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que colocan a la entidad dentro de las diez más seguras del país, con una tendencia a la baja en los delitos de alto impacto. No se trata de ninguna campaña publicitaria, como las que hacen a costillas del pueblo muchos gobernantes, se trata de cifras y resultados reales que hacen de este gobierno el mejor de la historia.

Diputado federal. Morena