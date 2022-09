Veracruz y el cuarto informe presidencial

Este 1 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador entregará cuentas de lo que en cuatro años en el poder ha hecho o dejado de hacer por el país y por nuestro Veracruz. Más allá de sus cifras alegres, han sido cuatro años oscuros, dolorosos y sangrientos.

Los millones de pesos destinados a la producción de anuncios en radio y televisión contrastan con el día a día de los casi 129 millones de habitantes de este país. Se destaca, por ejemplo, como un logro que suena más a una promesa campañera, el tema de la refinería, pero el conductor del taxi, del camión, el repartidor, saben que la gasolina y el diésel no han dejado de subir de precio en estos 48 meses de desgobierno.

Lo que tampoco ha dejado de subir es el precio de los productos de la canasta básica. Si antes se decía que se podía uno alimentar con frijoles, huevo, chile y tortilla, hasta eso se ha vuelto prohibitivo. La tortilla, un básico de nuestra alimentación, es uno de los productos que más ha subido.

Algo más que está por las nubes es la incidencia delictiva y les doy otro ejemplo: tan solo en los primeros siete meses de este año se perpetraron en todo el país 463 mil 900 delitos, de los cuales 15 mil 237 fueron homicidios dolosos, 96 mil 511 lesiones dolosas, 530 feminicidios, 301 secuestros, y 351 mil 321 robos, de los cuales 79 mil 484 fueron de autos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Si revisamos el caso veracruzano, en el acumulado de enero a julio van 50 mil 682 delitos, entre los que hay 503 homicidios dolosos, 4 mil 21 lesiones dolosas, 43 feminicidios, 23 secuestros, y 11 mil 805 robos. Insisto, son solo cifras de 7 meses; hay que sumar lo registrado los anteriores 41 meses. ¿Otro dato? Hace apenas unos días mataron a otros dos comunicadores.

Las carreteras están en pésimo estado. Circular por el norte o por el sur veracruzano es un viacrucis y no, no hay anuncio de la Federación para repararlas, lo que pone en riesgo no solo la conectividad y competitividad del estado, sino vidas. Y ya que hablamos de vidas, en nuestros hospitales y centros de salud se mantiene la queja de hace 4 años: no hay medicamentos y se necesitan más médicos, con mejores condiciones laborales.

El cuidado del medio ambiente es un tema olvidado; ahí está el Tren Maya, símbolo de la devastación de la selva en la Península. El capricho se impone a la vida silvestre y a la riqueza natural.

El Presidente ha visitado en múltiples ocasiones al estado, específicamente al sur; es sin duda una de las entidades que más visita, pero ¿dónde está el cambio?

Dice él que amor con amor se paga y lo único que seguimos pagando los veracruzanos son los recibos de la Comisión Federal de Electricidad carísimos, pues por más que muchos hemos insistido en el tema, no hay reclasificación de las tarifas como en su natal Tabasco.

Por eso más que celebración, este día de informe debe ser un corte de caja, un examen de conciencia para nuestras autoridades, para que los próximos dos años no se vayan también a la basura.

Diputada local. PRI

@AniluIngram