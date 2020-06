Veracruz y la disputa venidera

En política, dichos y hechos tienen una lectura obligada. No hay nada fortuito.

De ahí que la inversión de 235 millones de pesos (de 300 millones programados este año para el estado) que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) destinará al municipio de Veracruz en obras para 25 colonias y fraccionamientos de dicha demarcación, debe verse como un apuntalamiento de la presencia del gobierno de Morena en una plaza bajo dominio por el PAN. Eso significa que, aparte de los abundantes apoyos sociales para adultos mayores, discapacitados, los que se otorgan a padres con niños que asisten a guarderías, familias con hijos estudiantes de educación básica y a jóvenes de Educación Media Superior y de nivel universitario, microempresarios y personas con negocios familiares, tianguistas, meseros y músicos que reciben créditos a la palabra y tandas del bienestar, pescadores y taxistas, se trabaja arduamente desde ahora para la conquista del gobierno jarocho en 2021, el cual es de capital importancia si se considera que, junto con Boca del Río, es la conurbación que concentra el mayor número de habitantes y electores del estado de Veracruz, imposible de no prestarle la mayor atención si se quiere retener la gubernatura.

La Sedatu construirá módulos deportivos, parques con andadores peatonales con ciclovías y centros de desarrollo comunitario, entre otros, en las colonias Amapolas 1 y 2, Malibrán Las Brujas, Campestre, La Florida 1 y 2, San José 1 y 2, Granjas de Río Medio, Patria, Orquídeas, Chalchihuecan, Heberto Castillo, Progreso, Rodríguez Huerta, 16 de Febrero y Lombardo Toledano, así como los fraccionamiento Geo Villas del Palmar, Valente Díaz, Villas del Prado, Arboledas, Los Torrentes, Costa Dorada, Lomas de Río Medio 4, Oasis, Campanario, Lomas de Río Medio 2 y 3 y Hacienda La Parroquia, lo que dará beneficio a 80 mil habitantes, según acaba de comunicar el alcalde Fernando Yunes Márquez, adjudicándose la gestión de estas obras, lo cual no deja de ser relativo. Él, en cambio, trae a un ejército de promotores sociales trabajando en todas las colonias de Veracruz para el reparto de despensas y creando una megaestructura vecinal con el mismo propósito de mantener el control del municipio con miras a la decisión electoral del próximo año. Lo mismo pasa en Boca del Río, con un trabajo intenso de posicionamiento en la ciudadanía, no solamente manteniendo apoyos mensuales a las familias de colonias populares, sino con la entrega de despensas en esta crisis económica por la pandemia del coronavirus que personalmente realiza el director de Desarrollo Social, Jaime Enrique de la Garza Martínez, quien se apunta para la carrera por la candidatura del PAN a la alcaldía boqueña, en abierta disputa al diputado local Juan Manuel De Unanue Abascal, quien está enfocado en ese proyecto para suceder a Humberto Alonso Morelli, quien ha llevado una positiva labor al frente de ese Ayuntamiento. Las cartas están echadas por los dos únicos protagonistas en los comicios que están a la vuelta de la esquina, sólo resta definir quién abanderará la causa de cada uno de ellos, aunque no hay una figura política que por sí misma garantice el triunfo.

BARES INCUBAN CORONAVIRUS... Por alguna razón, que no debe escapar al conocimiento de las autoridades municipales ni de la jurisdicción sanitaria en el puerto, infinidad de bares de Veracruz han seguido trabajando sin restricciones, a contrapelo de la disposición de las autoridades de Salud del cierre de este tipo de negocios. A cualquier taxista que se le pida información de bares abiertos da esa información, tanto en el centro como en el resto de las zonas urbanas y colonias del puerto jarocho. Eso ha influido también a que esa demarcación sea la de más alta incidencia de contagios en el estado. ¿Qué pasa alcalde Fernando Yunes y secretario Roberto Ramos? ¿Quién vigila que esa disposición se cumpla?

