Veracruz y la inclusión

El pasado mes de julio las y los diputados locales aprobamos la conformación del Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad. Dos meses después podemos afirmar que este va bastante encaminando y, pronto, comenzará a dar resultados en favor de un millón 542 mil 272 veracruzanos y veracruzanas que tienen alguna discapacidad. Les cuento.

El 13 de septiembre, en Palacio de Gobierno, quienes integramos dicho Consejo tuvimos nuestra primera reunión en la que, entre otras cosas, acordamos la creación del Instituto para los Derechos y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que muy pronto será una realidad. Además, acompañados del secretario de Salud en la entidad, Gerardo Díaz Morales, se aprobó en el paquete económico una partida exclusiva para su correcta inclusión.

Como presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en el Congreso local, pero sobre todo, como veracruzana, me siento muy orgullosa de lo que estamos haciendo para que nadie se quede atrás, pues la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala en el Informe Mundial sobre la Discapacidad, que las mujeres tienen más probabilidades de sufrir discapacidad que los hombres y las personas mayores más que los jóvenes y que en los últimos años, la comprensión de la discapacidad ha pasado de una perspectiva física o médica a otra que tiene en cuenta el contexto físico, social y político de una persona. Hoy en día se entiende que la discapacidad surge de la interacción entre el estado de salud o la deficiencia de una persona y la multitud de factores que influyen en su entorno. Eso es en lo que aquí tenemos que trabajar.

Como se los he comentado en anteriores ocasiones, casi 20 por ciento de la población en la entidad tiene alguna discapacidad, por eso necesitamos redoblar esfuerzos para hacer de Veracruz un estado incluyente.

Esta tarea no es solo del gobierno, de representantes populares, sino también de la sociedad. Sumemos no estacionándonos en los lugares para discapacitados cuando vamos al supermercado o a la plaza comercial, porque no queremos caminar un poco más o porque no hay lugares. Créanme: alguien sí necesita ese lugar, es cuestión de educación y empatía. No obstruyamos las rampas en las calles. Hay, por cierto, que repararlas, lo mismo que dejar banquetas dignas para todos, pues imagínese un invidente que va caminando y a media banqueta hay todavía una caseta telefónica o un registro roto. Necesitamos invertir en infraestructura física, como los semáforos auditivos, placas en braille, transporte público adaptado, edificios públicos amigables para todos.

Tenemos que generar las mismas oportunidades para todas y todos, sin importar género, preferencia, edad o condición. Estamos dando los primeros pasos para lograrlo, sabedores de que es un camino largo el que hay que recorrer, pero, como en todo, por algún lugar hay que comenzar. Ya les mantendré informados.

* Diputada local. PRI

twitter: @AniluIngram