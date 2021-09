Veracruz y las recomendaciones de la CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos da a conocer un interesante trabajo que tiene que ver con la situación que registran las entidades del país en el tema del cumplimiento a las garantías individuales.

En el “Informe situacional de los Derechos Humanos 2021: Una radiografía estatal”, la CNDH busca orientar a las autoridades estatales con relación a los asuntos que requieren atención urgente para garantizar el respeto a los derechos que consigna la Constitución. En el caso de Veracruz, la CNDH revela que hay 39 recomendaciones dirigidas a las autoridades estatales, de la cuales 7 fueron aceptadas y cumplidas; y 19 más, que si bien fueron aceptadas, todavía no se cumplen en su totalidad. El estudio detalla que las 39 recomendaciones incluyen “100 puntos recomendatorios en trámite, de los cuales 60 tienen pruebas de cumplimiento parcial; 13 sin pruebas de haber sido cumplidas; seis están en tiempo de presentar pruebas de cumplimiento; once están en tiempo de ser contestados”. De los 100 puntos recomendatorios turnados al Gobierno del Estado, 38 fueron emitidos a la Fiscalía General del Estado; incluyen garantías de no repetición, procedimientos de responsabilidad seguidos en contra de servidores públicos, atención a víctimas, acciones en averiguaciones previas posteriores a la emisión de la recomendación, y cumplimiento de recomendación de comisiones estatales. El documento especifica que la Comisión expidió seis recomendaciones por violaciones graves dirigidas a las autoridades; todas ellas fueron aceptadas, pero fueron cumplidas sólo parcialmente. En cuanto a las conciliaciones y compromisos conciliatorios, la CNDH indica que en Veracruz hay ocho, de las cuales tres fueron parcialmente cumplidas, una no tiene pruebas de cumplimiento y cuatro están completamente cumplidas. Los compromisos conciliatorios en trámite fueron clasificados, de acuerdo con la fuente, en cuatro categorías: cinco son de procedimientos de responsabilidad seguidos en contra de servidores públicos, cuatro caen en atención a la víctima, tres como acciones en averiguaciones previas anteriores a la emisión de la conciliación y dos sobre garantías de no repetición. Habría que aclarar que no todas las recomendaciones pendientes fueron emitidas a funcionarios del actual gobierno; algunas datan de una e incluso dos administraciones atrás; basta recordar que una de las recomendaciones fue turnada a la Procuraduría de Justicia del Estado, que desapareció en enero de 2015 para dar paso a la Fiscalía General del Estado.

Llega Dorheny Cayetano a la STPSP de Veracruz

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez nombró este jueves a Dorheny García Cayetano nueva secretaria del Trabajo, Prevención Social y Productividad del Gobierno del Estado. Previo al proceso de selección de candidatos a las alcaldías, por Morena, a la ex diputada federal se le mencionaba como una posible carta a la presidencia municipal de la capital veracruzana; sin embargo, mucho antes del registro de aspirantes la morenista destapó públicamente al entonces senador Ricardo Ahued. La nueva integrante del gabinete releva a Diana Estela Aróstegui Carballo, quien pasa a la dirección del Centro de Conciliación de Veracruz, dependiente de la propia Secretaría.