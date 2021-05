Veracruz y los secuestros

La inseguridad y la violencia mantienen a Veracruz en jaque. Pese a las acciones que y operativos de las autoridades, continúan los hechos delincuenciales.

En el primer trimestre de este año, en la entidad veracruzana se contabilizaron 40 secuestros, de acuerdo con la organización nacional que encabeza Isabel Miranda de Wallace, Alto al Secuestro. Veracruz es el estado que mayor incidencia del delito de secuestro presenta a nivel nacional, pues en lo que va de la administración estatal que encabeza el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, se han reportado 720 casos. El dato cobra relevancia por los últimos acontecimientos que se han registrado. El caso más reciente es el de Marina Garay Cabada, ex diputada federal, ex legisladora local, ex alcaldesa de San Andrés Tuxtla y madre del actual presidente del mismo municipio, Octavio Pérez Garay. El reporte de Alto al Secuestro, que abarca de diciembre de 2018 a marzo de 2021, también establece que son cinco los municipios veracruzanos que se encuentran en el ranking de este delito. En este punto hay otro dato de suma importancia, pues de acuerdo con la organización, en la capital del estado de Veracruz, Xalapa, se han contabilizado 47 secuestros, pese a tratarse de la ciudad donde se encuentran asentados los tres poderes, las diferentes secretarías, así como organismos autónomos. La segunda posición la ocupa el municipio de Coatzacoalcos, en el sur de la entidad, con 42 casos. En esa localidad, apenas este miércoles un adolescente que laboraba en su domicilio situado en calles de la colonia Belén Grande, fue sorprendido por hombres armados que lo privaron de su libertad. Afortunadamente, en este caso, el joven fue localizado sano y salvo, por lo que fue puesto bajo resguardo y trasladado a la fiscalía para que rindiera su declaración. El municipio de Córdoba se encuentra en la tercera posición con 39 secuestros. La ciudad y puerto de Veracruz se ubica en cuarto lugar con 37 casos, mientras que en la quinta posición está Martínez de la Torre con 36 personas secuestradas. Pero a nivel nacional, el escenario tampoco es nada favorable. De acuerdo con el reporte de Alto al Secuestro, en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, del primero de diciembre de 2018 al 31 de marzo de 2021 se han reportado 3 mil 478 secuestros. En ese sentido, Veracruz se ubica en el primer lugar nacional, seguido del Estado de México con 596 secuestros. En la tercera posición se encuentra la Ciudad de México con 301 casos, mientras que en cuarto lugar se ubica Puebla con 157 y el estado de Morelos está en quinta posición con 152 personas secuestradas. Como se observa, la inseguridad es el talón de Aquiles de cualquier estado, sin embargo, el territorio veracruzano se encuentra en una situación compleja. Por ello, hay una demanda generalizada de la población veracruzana hacia las autoridades de los tres niveles de gobierno para atender de manera más contundente este delito, pues en muchos de los casos, los delincuentes no son capturados.