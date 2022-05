Veracruz y su baraja de aspirantes

La carrera rumbo a 2024 está en marcha en Veracruz y los aspirantes de las diferentes fuerzas políticas están prácticamente definidos. Es muy poco probable que surja un actor emergente, debido a la dificultad de posicionar un nombre en la opinión pública estatal en el corto plazo; recordemos que en 2013 ya deberían estar perfilados los aspirantes a suceder en el cargo al actual gobernador, Cuitláhuac García. Por el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, se manejan los nombres de Rocío Nahle García, secretaria de Energía del Gobierno Federal, quien lleva tres campañas, dos distritales y una estatal –la de 2018, cuando ganó una posición en el Senado–; Sergio Gutiérrez Luna, actual presidente de la Mesa directiva en la Cámara Baja del Congreso; Zenyazen Escobar García, titular de la SEV y ex coordinador de la bancada de Morena en la Legislatura local; Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado de programas sociales en Veracruz; Eric Cisneros Burgos, secretario de Gobierno; Ricardo Ahued, ex senador y alcalde Xalapa; y Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado.

Unos con más probabilidades que otros, pero a fin de cuentas Morena tiene siete aspirantes perfectamente posicionados. De ellos, sólo dos han ganado elecciones estatales, Nahle y Ahued; y casi todos tienen experiencia en el Poder Legislativo local y federal, excepto Eric Cisneros, quien a pesar de haber sido diputado local suplente en el Congreso de Baja California Sur (Distrito 4), no ejerció el cargo.

Por el Partido Acción Nacional figuran tres nombres: los hermanos Fernando y Miguel Ángel Yunes Márquez –el primero, ex senador y ex alcalde de Veracruz; y el segundo, ex diputado local, ex presidente municipal de Boca del Río y ex candidato al gobierno del Estado –perdió la elección contra el actual gobernador–; completa la lista el senador Julen Rementería del Puerto, ex alcalde de Veracruz y actual coordinador de la bancada del albiazul en el Senado. Por el Partido Revolucionario Institucional, el único aspirante que se ha encartado abiertamente es el ex senador y ex Héctor Yunes Landa, aunque resultaría imposible no mencionar al actual diputado federal por el distrito de Coatepec, José Francisco Yunes Zorrilla, quien ha insistido en la necesidad de presentar un frente opositor que represente un contrapeso en Veracruz. Pepe Yunes tiene claro que sólo unida la oposición podrá encarar con probabilidades de éxito la sucesión de 2024. El Partido de la Revolución Democrática carece de cuadros y parece que su futuro depende de la coalición que pueda integrar con PAN y PRI; en tanto que en el Movimiento Ciudadano se habla como una posibilidad del ex gobernador Dante Delgado Rannauro, a quien se ubica como uno de los artífices de la posible gran alianza opositora en la entidad.

Muy probablemente la oposición terminará por construir una coalición para hacer frente a Morena; y ello dejaría en la boleta sólo a dos y, cuando mucho, tres candidatos registrados.

La posibilidad de Juan Carlos Mezhua Campos como aspirante independiente más bien parece una broma. Al ex alcalde perredista de Zongolica no se le ven más posibilidades que las que tuvo en 2016 Juan Bueno Torio, candidato sin partido, ex panista, quien con poco más de 60 mil votos quedó muy rezagado en el resultado de dicho proceso.

A fin de cuentas, en Veracruz no existe antecedente de una candidatura independiente exitosa en una contienda por la gubernatura.