Veto en el servicio público

Una persona, sea hombre o mujer, que se atreve a agredir a sus supuestos “seres queridos”, por puro razonamiento ético, no puede ser un buen servidor público ni representante popular. Por eso el día de ayer, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados votamos a favor de una reforma al artículo 38, en donde cualquier persona que cometa este tipo de agresiones a su pareja, descendencia o a sus propios padres, o cualquier caso de violencia política en donde exista una sentencia en firme, quede imposibilitado absolutamente de una postulación a un cargo de elección popular o a ejercer algún cargo en los 3 niveles de gobierno.



En el debate hubo coincidencias en torno a que la violencia especialmente de los hombres contra las mujeres y sus familias, es una violación de los derechos humanos y por lo tanto un delito grave. Si no hay la menor consideración en su círculo cercano, mucho menos se puede esperar probidad y trato humano en el desempeño de una función pública.



El que comete este tipo de delitos no solo está violando la ley, sino que también está demostrando una falta de respeto y consideración hacia los derechos y la dignidad de las personas afectadas y por extensión a la sociedad a la que pretende representar o servirle en un cargo en la administración pública. Esto no solo es éticamente inaceptable, sino que también va en contra de los principios fundamentales de cualquier función pública.



Un servidor público que es un agresor no es apto para desempeñar adecuadamente su trabajo. El comportamiento violento y abusivo hacia las mujeres y sus familias puede indicar una falta de control emocional y una tendencia a resolver los conflictos de manera violenta e impulsiva, lo que puede llevar a decisiones equivocadas en el gobierno y perjudicar a la población que está bajo su jurisdicción.



Un representante popular o empleado gubernamental que es agresor, afecta la credibilidad de la institución a la que pertenece. Esta medida también es benéfica para los partidos políticos, porque si se conoce que un servidor público tiene antecedentes de violencia contra las mujeres y sus familias, esto puede generar desconfianza y rechazo por parte de la ciudadanía, así como también debilitar la legitimidad de la institución a la que pertenece.



El dictamen que se someterá al voto de los 500 diputados, establece que se sancionará a los ciudadanos con la restricción de sus derechos políticos, a todos los que tengan antecedentes documentados legalmente de conductas violentas o inmoralmente desobligadas, en agravio particularmente de las mujeres y de sus hijos menores de edad.



Con estos antecedentes, la reforma al artículo 38 constitucional dice: “ Por tener sentencia firme por la comisión dolosa de delitos contra la vida y la integridad corporal, la libertad y el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, o violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; o bien, por tener sentencia firme como persona deudora alimentaria en situación de mora. Las personas sentenciadas conforme al párrafo anterior, no podrán ser candidatas para cualquier cargo de elección popular, o ser nombradas para cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público”. Espero el voto a favor de todos los diputados hombres.



Diputada Federal del PRI