Víctimas de la nostalgia

En la película Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, hay una escena donde Alfredo, un hombre entrado en años, le dice a Totó, un joven que está a punto de dejar su pueblo para ir a Roma a probar suerte: “No vuelvas, no pienses en nosotros, no llames, no escribas; no te dejes llevar por la nostalgia. Olvídanos”.

Si bien toda la película es hermosa, esa escena de despedida en la estación del tren está cargada justamente de eso de lo que Alfredo pide huir: nostalgia. Se nos muestran planos de manos aferrándose, de una maleta con esperanzas, de la calle polvorienta, de la mirada triste de despedida, un adiós que se pierde a lo lejos… nostalgia. “Olvídanos”, le ordena imperativo a Totó.

Pero la nostalgia si algo sabe es entretejerse finamente en cada hebra de recuerdo. Más aún, a la par que vamos viviendo, es decir, mientras nos están sucediendo las cosas, la nostalgia va marcando el instante con papel calca. Un papel calca más brillante que la hoja original y, por ende, menos fiel, más inexacto.

Pero somos ajenos a ese engaño. La nostalgia nos seduce e intenta arrastrarnos a un pasado que ya no existe; atenúa el dolor, calma la frustración y nos hace olvidar incluso que aquello que dejamos atrás nos lastimaba, o, simplemente, ya no era nuestro sitio.

La nostalgia. Hace un par de días caminé por las calles de la colonia Roma, en la Ciudad de México. Y me paré en una esquina de la avenida Insurgentes incapaz de reconocer aquella zona que antes caminé todos los días por más de 10 años. En mi mente, es decir, en mi nostalgia, el tiempo se había detenido. Y aunque con los años había ido rápidamente a algún asunto a la CDMX, no había podido regresar a la que fue mi colonia.

Caminé sintiéndome intrusa en una zona altamente gentrificada y despojada de su hálito del ayer, cruzando locales que, paradójicamente, intentan emular un ambiente de una época antaña que ya no existe. Por fortuna mi hamburguesería favorita, Mr. Kelly´s, donde sirven la carne al carbón a 3 /4 y unas papas fritas crujientes marinadas con pimienta, sigue en pie. Prácticamente sin ningún cambio. Incluso la cajera me reconoció, y yo a ella, y nos dimos unas de esas sonrisas que son mejores que un saludo.

También la calle donde viví estaba prácticamente intocable, ahí sí las mismas fachadas, incluso el mismo color de las casas, el mismo poste, el mismo árbol; vi la casa donde rentaba un cuarto de pupila cuando la ciudad todavía se llamaba Distrito Federal y sentí, de nuevo, el golpe de la nostalgia que se me había asustado un poco antes.

¿Qué papel juega la nostalgia en nuestras vidas?, ¿qué tanto determinan nuestras decisiones?, ¿todos somos víctimas de ella o hay quien puede salir invicto?

La visita a mi ciudad—la nostalgia me lleva a llamarla así con auténtico cariño—, fue para asistir al concierto de la banda burgalesa La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La MODA), que si de algo están cargadas sus canciones es de nostalgia. Me sorprendió ver muchos jóvenes, incluso adolescentes cuyos padres esperaban afuera del foro por miedo a la violencia creciente del país.

“Mis memorias me persiguen, de eso no puedo librarme/ De lo que fui sólo queda, hueso y carne/ Recuerdo lo que me dijo mi abuelo aquella mañana/ Se puede perder la vista, pero nunca la mirada…”, coreamos a todo pulmón jóvenes y adultos. La canción se llama 1932.

Al ver a aquellos adolescentes conmovidos con letras de ese tipo, reflexionaba sobre qué es entonces la nostalgia que a nadie le es ajena. Se pensaría que es cuestión de viejos, pero no. A todos nos arrastra con su maremoto de emociones reales, aunque aquello que lo origina esté ya perdido, deslavado o desaparecido.

¿Seguimos amando a aquella persona en sí, o solo añoramos aquel tiempo suspendido donde nos creímos felices?, ¿si pudiéramos regresar de nuevo a aquel instante, sería tan luminoso como lo evocamos o saltaría a la vista la mugre debajo de la alfombra?, ¿en realidad la nostalgia es por aquel lugar, por aquella persona, o es por nosotros mismos, por aquellos que fuimos y no creemos volver a ser?, ¿qué es real cuando recordamos?

Gabriel García Márquez, en su libro de memorias Vivir para contarla, ya decía: “La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla”. Tal vez no todo tiempo pasado fue mejor, tal vez las razones por las que fuimos a la estación para marcharnos, siguen estando ahí; tal vez la nostalgia es un ardid de nuestro sentido de supervivencia que odia los cambios; tal vez lamentamos la pérdida de una versión nuestra que creemos mejor a esta que somos ahora; tal vez habría que seguir el consejo de Alfredo: “No te dejes llevar por la nostalgia. Olvídanos”.

¿Y usted, es víctima de la nostalgia?





