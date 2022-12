Viene fuego amigo intenso y ¿qué pasa con auditorías?

El año terminará y comenzará muy movido para quienes, desde Morena, desean la gubernatura. Lo que dijo el Presidente en Veracruz y lo sucedido en Coahuila ciertamente los alienta.



La construcción de la refinería de Dos Bocas es un asunto complicado. AMLO sabe que aún no produce ningún barril –“brincos diera”- pero la cuestión es que tampoco sabe la fecha para que salga el primer litro.



Así que la encargada de que López Obrador pueda cumplir una de sus principales promesas, Rocío Nahle, necesita forzosamente quedar bien para terminar de ganar la candidatura, vía el funcionamiento real de la refinería que aún no funciona pero sí ha devorado una enorme cantidad extra de miles de millones de dólares.



Esto último, ha trascendido, ha provocado el enojo y malos comentarios no sólo del rival de Nahle, el director de Pemex, Octavio Romero, sino del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez.



Así las cosas, una vez más se comprueba que adelantar las sucesiones puede llevar a finales inesperados. El Presidente se sabe con la pericia para controlar estos rejuegos y mostrar a la corcholota favorita con anticipación sirve para que ésta gane terreno, como sucede en el Estado de México con Delfina Gómez, pero puede tener efectos contrarios, como en Coahuila con el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, a quien apenas se le empieza a bajar el berrinche por haber sido desplazado en la candidatura a la gubernatura.



Así que Sergio Gutiérrez, Patrocinio, Zenyazen, Manuel Huerta, Gómez Cazarín y otros intensificarán sus acciones para ganar la candidatura que hasta no hace mucho veían muy lejana.



Varios harán de todo para que les favorezca la bendita encuesta que ya se sabe quién la realiza y autoriza el resultado.



Por eso, preparémonos para presenciar una lucha libre en Morena. El fuego amigo será intenso.



¿Contratación de despachos de auditoría a modo? En algunas áreas del actual gobierno se comenta que en la Contraloría alguien anda con la cara larga derivado de la preocupación porque desde arriba le habrían caído en una movida.



Vaya que últimamente han dado de qué hablar las auditorías, en las que en otras áreas, se afirma, han sido mezclados los sentimientos y dejado de lado la parte técnica.



Pero ahora, es lo que se dice dentro del mismo morenisno, hay alguien en la Contraloría que le estaría fallando al Gobernador. ¿Será?



El exgobernador Javier Duarte está en la mira de algunos que no desean verlo libre en el relativo poco tiempo que le falta por cumplir su sentencia.



La nueva denuncia que tiene en su contra le complica mucho esa salida del reclusorio, pero no sería al único al que se le ha complicado su situación con eso de las desapariciones forzadas, que en Veracruz son un azote.



Ha trascendido que al menos otros dos exfuncionarios (podrían ser tres) tienen ya, desde hace varios días, otra vez órdenes de aprensión en su contra.



Por eso, aunque desde hace meses empezaron a tener una vida más tranquila, tras haber salido de la cárcel, de nueva cuenta estarían en calidad de prófugos, razón por la cual ya no se les ha vuelto a ver.