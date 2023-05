Viernes negro para México

La semana pasada vivimos el día más negro de la historia legislativa del país, un viernes negro que parece que nos llevará a los tiempos de obscuridad, donde se amotinaron los Senadores de la mayoría al huir de los que ellos llaman la “minoría”, todo para a aprobar leyes en contra de México y los mexicanos, y llevarnos a un gran retroceso.



Morena y aliados no respetaron los acuerdos de nombrar a un comisionado para el INAI, y así el organismo siguiera respirando, por eso quienes conformamos el Bloque de Contención en el Senado, nos manifestamos pacíficamente en la tribuna para exigir dicho nombramiento, y prefirieron convocar a sesionar en una sede alterna, solo Morena y sus partidos satélites,



Sin quórum legal, se tomó protesta a una Senadora Suplente, que mandaron llamar de Veracruz, mientras la Senadora titular se encontraba en Bruselas, Bélgica, participando en la reunión interparlamentaria México-Unión Europea, por parte de la Cámara Alta, todo de forma ilegal.



Después de huir la mayoría oficialista, como súbditos, se reunieron en Palacio Nacional con el Presidente de la República, para posteriormente ir a la sede de la Casona de Xicoténcatl, para que, en menos de 15 minutos aprobaron fast-track 20 leyes, sin oposición, sin prensa, y sin nadie que los cuestionara.



Esto sin duda dejó claro que Morena y aliados son súbditos de quien vive en un palacio, que están dispuestos a “legislar”, al mando de una sola persona, aprobando todo a ciegas, en lo “oscurito”, entre las tinieblas para que nadie más los interrumpa, ni les objete el desastre que cometieron.



Los que juraron que no iban a mentir, que no iban no robar, y menos que no iban traicionar, hicieron todo lo contrario, le robaron la tranquilidad, traicionaron la confianza y les mintieron a todos los mexicanos que creyeron en ellos, los dejaron en el desamparo y el completo abandono.



Pero no todo será oscuridad, a los que mintieron, robaron y traicionaron, les decimos que ¡nos veremos en la corte!, impugnaremos gran parte de lo que se aprobó en ese viernes, en esa noche negra, donde aprobaron hasta la validez de una senadora más de Morena.



Porque, aunque no quieran la Ley es la Ley, y el irse a sesionar a solas en el patio de una sede alterna sin quórum porque estaban 64 de los 65 senadores que salieron de las instalaciones de Paseo de la Reforma, para sacar adelante una hecatombe legislativa, pasaron por encima de la Constitución que juramos respetar, y prefirieron sacrificar los intereses de los mexicanos por quedar bien con su jefe máximo.



Las bancadas oficialistas, dejaron en desamparo a las madres buscadoras, a los ambientalistas, a la comunidad empresarial y científica, quitando de un plumazo más de 40 años de trabajo del sector científico; dejaron a los campesinos en el abandono al cancelar las vías de financiamiento para la agricultura y la producción pecuaria, por eso y más se oponen a la transparencia, porque quieren vivir en el mundo ideal de la corrupción.



La vergüenza legislativa de Morena y aliados fue una muestra clara de lo peor del autoritarismo, del sometimiento de personas que no pensaron en los mexicanos y el daño ocasionado al país, pero ese oscuro acto es el motivo para seguir luchando, para seguir exigiendo transparencia, y el respeto a la división de poderes.